신인식 KAIST 교수, 'RTSS 최고 논문상' 수상…한국인 최초

KAIST는 전산학부 신인식 교수가 실시간 시스템 분야 국제 학술대회 'IEEE 실시간 시스템 심포지엄(Real-Time Systems Symposium·RTSS)에서 '가장 영향력 있는 논문상(Influential Paper Award) 2025'를 수상했다고 21일 밝혔다.

신 교수가 받은 상은 발표 후 10년 이상 학계와 산업계 전반에서 지속적인 영향을 미친 논문에 수여된다. 한국 연구자가 이 상을 받은 것은 신 교수가 처음이다. 시상식은 지난 4일(현지시간) 'IEEE RTSS 2025'에서 진행됐다.

신인식 KAIST 교수가 'RTSS 최고 논문상'을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 신 교수는 한국인 중에선 처음으로 이 상을 수상했다. KAIST 제공 AD 원본보기 아이콘

수상 논문은 2003년 미국 펜실베이니아대 이인섭 교수와 공동으로 발표한 '주기적 자원 모델(Periodic Resource Model)'에 관한 연구다.

신 교수는 시스템을 작은 모듈(부품) 단위로 나눠 모듈별 시간 제약을 만족하는지를 검증하고 이를 다시 결합해도 전체 시스템의 안전성이 보장된다는 것을 수학적으로 증명할 방법을 제시했다. 이는 현대 실시간 스케줄링 이론의 기초를 정립한 연구로 평가받는다.

논문은 2003년 발표 당시에도 RTSS에서 한국인 최초로 '최우수 논문상(Best Paper Award)'을 수상했다. 이어 20년이 지난 올해 학문·산업적 가치를 재차 인정받았다. 단순 이론에 그치지 않고 지난 20년간 자율주행, 항공·우주 제어, 산업 자동화 등 안전이 필수적인 다양한 산업현장에서 핵심 분석 도구로 활용돼 온 덕분이다.

IEEE 기술위원회는 "주기적 자원 모델은 현대 실시간 시스템 설계의 핵심 언어로 자리매김하며 지난 20년간 관련 연구와 산업 방향을 주도했다"고 평가했다. 실제 수상 논문은 현재 미국, 유럽 등지의 주요 대학의 교재에 수록돼 해당 분야의 표준 이론으로 입지를 다졌다.

신 교수는 "학자로서 일평생 가장 받고 싶던 상을 실제 받게 돼 감회가 새롭다"며 "20년 전의 연구가 세상에 큰 영향을 미쳤다는 점을 인정받아 영광이며 이 이론을 실제 시스템에 적용해 준 많은 연구자와 기업에 감사하다"고 소감을 밝혔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>