서울시, 국내 최고 수준 '실화재 훈련장' 만든다

서울소방학교에 1962㎡ 규모 실화재 훈련장

화재 성상 관측 및 인명구조 복합 전술 수행

서울시에 국내 최고 수준의 실제 화재와 유사한 환경을 구현할 수 있는 '실화재 훈련장'이 만들어진다. 시는 도심형 복합재난 훈련 강화에 집중한다는 방침이다.

서울시 소방재난본부는 지난 19일 은평구 서울소방학교에서 실화재 훈련장 착공식을 열고 본격적인 사업 추진에 들어갔다고 21일 밝혔다.

서울시 은평구 서울소방학교에 건립 예정인 실화재 훈련장 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

실화재 훈련장은 지하 1층~지상 3층, 연면적 1962㎡ 규모로 조성된다. '화재 훈련장'과 '훈련상황센터'로 나눠 건립하는데, 화재 훈련장에는 ▲화재의 성상 관측과 효과적 화재진압 및 배연 방법 ▲역화(Back Draft) 등 이상 화재현상 대응 기법 ▲팀 단위 및 종합 지휘 전술 ▲도심형 다층 화재진압 및 인명구조 복합 전술 등 다양한 화재 상황을 가정한 훈련시설이 설치된다.

훈련상황센터에는 ▲회복실·샤워실·장비 보관 및 세척실 ▲교수실 및 실시간 훈련 상황실 ▲강의실 및 세미나실 등 훈련 지원시설 등이 마련된다.

특히 훈련장은 국내 최초 돔 형태로 설계해 소방대원이 날씨 영향 없이 훈련에 매진할 수 있도록 했다. 훈련 과정에서 발생하는 연기 등 유해물질 여과·배출 시스템도 갖춰 환경 보호까지 고려했다.

훈련장이 완공되면 소방관은 실화재 진압과 배연 전술, 고난도 신속동료구조(RIT) 등 다각도의 훈련을 최적화된 환경에서 수행할 수 있게 된다. 이를 통해 각종 재난 상황에 대비한 팀 단위 대응 역량을 강화하고 훈련 운영의 전문성과 효율성을 동시에 확보할 계획이다.

홍영근 서울소방재난본부장은 "이번 훈련장 건립은 소방대원의 전문성 강화가 곧 시민의 안전으로 이어진다는 확신 아래 추진하는 가장 핵심적인 미래 투자"라며 "실제 화재 상황에서 대원 스스로를 보호하고 단 한 명의 시민도 놓치지 않는 정예 소방관을 양성하는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



