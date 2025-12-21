노약자 업고 뛴 시민 등…서울교통공사, '지하철 의인' 3명 선정

박기한·이우석·황승연 씨 3명에 포상

서울교통공사가 올 한 해 서울 지하철 1~8호선에서 승객 구호 및 안전사고 예방에 적극적으로 나선 '지하철 의인' 3인을 선정해 포상했다.

올해 선정된 박기한·이우석·황승연씨는 5호선 열차방화, 4호선 보조배터리 화재 등 올해 발생한 크고 작은 지하철 화재 상황에서 승객들의 빠른 대피를 돕고 발 빠른 초동 조치로 화재가 더 큰 피해로 이어지는 것을 막았다.

지하철 의인 포상행사에 참석한 박기한씨(왼쪽)와 황승연씨(오른쪽). 서울교통공사 제공.

공사는 지난 19일 본사로 의인들을 초청해 포상금과 감사장 등을 수여하고 서울시민을 대신해 감사의 마음을 전달했다. 작년부터 지하철 의인에게는 서울시와의 협의를 통해 시장 표창도 함께 수여하고 있다.

박기한씨는 지난 5월 31일 오전 8시 50분께 여의나루역-마포역 간 운행 중이던 5호선 열차 내에서 한 승객이 방화하는 모습을 목격하고 "불이야 피하세요"라고 외치며 승객들에게 상황을 전파해 신속히 대피하도록 도왔다. 특히 대피 시 노약자를 업고 대피하는 등 적극적으로 인명 구호에 임했다.

이우석씨는 지난 8월27일 오후 8시 21분께 동작역-이촌역 간 운행 중이던 4호선 열차 내에서 한 승객의 보조배터리에 화재가 발생하자 객실 내 소화기를 사용해 화재를 진압했다. 주변 승객에게는 비상통화장치로 승무원에게 신고하도록 하고 이촌역 직원이 신속하게 2차 소화를 할 수 있도록 도와 더 큰 화재로 이어지는 상황을 막았다.

황승연씨는 지난 9월24일 오후 9시께 2호선 신당역 승강장에 있는 한 시설물에서 화재가 발생하자 주저하지 않고 재빨리 승강장에 있는 소화기로 초동 조치를 실시했다. 이를 통해 화재로 인한 시설물 피해를 예방하고, 무정차 통과 등 지하철 운행중지를 예방해 시민 불편을 최소화했다.

공사는 올해 선정된 의인 3명을 포함해 현재까지 총 45명의 의인에게 감사장과 포상 등을 수여했다.

나윤범 서울교통공사 안전관리본부장은 “지하철 의인들께 고개 숙여 감사드린다”며 “지하철 안전에 기여하는 시민의 공로를 적극 발굴하고 감사 인사를 전하는 자리를 마련하겠다”고 말했다.

지하철 의인 이우석씨. 서울교통공사 제공.





