경제
"전통금융부터 현대 포용금융까지"…신한은행, 한국금융사박물관서 기획전시

김혜민기자

입력2025.12.19 15:28

신한은행은 오는 22일부터 서울 중구 소재 한국금융사박물관에서 '금융, 사람과 사람을 잇다'를 개최한다고 19일 밝혔다.

"전통금융부터 현대 포용금융까지"…신한은행, 한국금융사박물관서 기획전시
이번 전시는 한국금융사박물관 4층 기획전시실에서 열리며, 금융의 역할을 역사와 사회 흐름 속에서 조명하고 금융이 단순한 자산 관리 수단을 넘어 공동체를 형성하고 사람과 사람을 연결해 온 과정을 소개하기 위해 마련됐다.


전시는 ▲의지하다 ▲이겨내다 ▲나아가다 세 개의 세션으로 구성됐으며, 계·향약·두레 등 전통 공동체 조직의 금융 활동부터 국민 참여형 금융을 통해 사회적 위기를 극복한 사례, 현대 금융기관이 추진하고 있는 포용금융과 상생의 선순환 사례까지 사회가 성장하고 결속해 온 과정을 하나의 흐름으로 보여준다.

특히 이번 전시에는 어린이를 위한 체험형 공간을 마련해 금융을 처음 접하는 어린이들도 전시 유물과 관련 설명을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 가족단위 관람객에게도 교육적 가치와 체험의 즐거움을 함께 제공할 것으로 기대된다.


한국금융사박물관은 평일과 토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영하며, 이번 전시는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 전시는 내년 12월 31일까지 진행된다.


한국금융사박물관 관계자는 "이번 전시는 금융이 사람과 사람을 연결하며 공동체의 성장과 회복을 이끌어온 과정을 담았다"며 "금융의 사회적 가치를 자연스럽게 이해할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편 신한은행은 1997년 국내 최초의 금융 전문 박물관인 한국금융사박물관을 설립해 현재 약 6600여 점의 금융 관련 유물을 보유 및 연구하고 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

