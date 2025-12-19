본문 바로가기
이찬진 금감원장 "금융지주 이사회 독립성 미흡, 개선해야"

이창환기자

입력2025.12.19 14:44

이찬진 금융감독원장. 강진형 기자

이찬진 금융감독원장이 금융지주의 이사회 독립성이 미흡해 이를 개선해야 한다고 지적했다.


이 원장은 19일 정부서울청사 별관에서 열린 이재명 대통령 업무보고에서 "소수의 이너서클이 돌아가면서 금융회사에서 회장도 하고 은행장도 하는 상황"이라는 이 대통령의 지적에 대해 이같이 답했다.

이 원장은 "금융지주가 특히 문제인데 회장과 어느 정도 관계가 있는 분들을 중심으로 이사회가 구성되는 구조적인 문제를 개선해야 한다"며 "이사의 독립성을 어떻게 강화할지에 대해 고민하고 있다"고 말했다.


그는 "금융회사 지배구조법 등 관련법 보면 금융지주사에 대한 검사 감독과 제재 권한이 극히 미비한 상태"라며 "업권별로 장치가 있지만, 금융지주사에 대해서는 공적으로 관리 규제할 게 없어서 개선해야 할 과제"라고 지적했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
