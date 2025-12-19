김병수 시장 "시민 삶 체감도 높은 정책으로 세심한 행정 펼칠 것"

김포시, 통리장협의회 정담회 개최

빈틈없는 지역현안 점검 당부

경기 김포시는 지난 18일 김포시청 대회의실에서 김포시통리장협의회(회장 허진욱)와 정담회를 개최하고 시정 주요 현안을 공유하며 지역별 주민 의견을 청취하는 시간을 가졌다.

김포시가 지난 18일 김포시청에서 김포시통리장협의회 정담회를 개최하고 있다. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 정담회는 14개 읍·면·동 통리장협의회 회원과 김포시장이 참석한 가운데 열렸으며 주요 시정 홍보사항에 따른 협조를 요청하고, 지역별 주민 생활과 밀접한 현안에 대해 의견을 나눴다.

특히 계양천 저류지, 구래동 시민 안전과 관련된 소방초소 이전 문제 등 주민 생활과 밀접한 현안에 대한 회원들의 의견을 청취하고 개선 방안을 함께 찾아가기로 뜻을 모았다.

허진욱 김포시통리장협의회장은 "바쁜 연말에도 지역 현안을 함께 고민하기 위해 자리를 해주신 시장님과 읍면동 통리장 회장님께 감사드린다"며 "시와 긴밀히 협력해 주민들이 체감할 수 있는 행정을 만들어나가는 데에 우리 통리장협의회가 책임을 갖고 앞장서겠다"고 말했다.

김병수 김포시장은 "한 해 동안 지역 현안을 챙겨주신 통리장님들께 감사드린다"며 "내년에도 시민 삶에 직접 반영되는 정책을 중심으로, 작은 현안이라도 놓치지 않고 챙기는 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말하며 협조를 당부했다.

김포시는 최접점에서 시민과 소통하는 통리장협의회와의 정기적인 만남을 통해 시민들의 시정에 대한 이해도를 높이고 지역 주민들의 작은 의견까지 청취하고 있으며 앞으로도 정기적인 소통을 통해 현장 중심 행정을 이어나갈 방침이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



