가평군, ‘국토부 노후주거지정비 지원사업’ 최종 선정

가평읍 읍내리 노후주거지

276억원 투입 대대적 정비

경기 가평군이 국토교통부의 '2025년 노후주거지정비 지원사업' 공모에 최종 선정돼 가평읍 일대의 노후 주거환경 개선 사업을 본격 추진한다.

가평군에 따르면 공모 대상지는 가평읍 읍내리 405번지 일원 5만1878㎡ 규모로, 이 지역은 구조 안전 위험 건축물이 밀집하고 주택 노후가 심각한 곳이다. 군은 이번 사업을 통해 주거환경을 전면 개선하고 주거복지 수준을 한 단계 끌어올릴 계획이다.

사업비는 총 276억원이 소요된다. 이 가운데 국비 72억원과 도비 15억원, 군비 88억원 등 175억원을 확보하고, 부처연계사업 101억원이 투입된다. 사업 기간은 2026년부터 2030년까지다. 군은 노후주택 개량과 기반시설 확충, 공공임대주택 조성을 핵심 과제로 설정했다.

노후주택 정비 분야에서는 안전등급 D등급인 준일빌라 등 노후 공동주택을 철거한 뒤 통합공공임대주택 64세대를 조성해 주거 취약계층의 주거 안정을 도모한다. 이와 함께 개별 노후주택에 대한 집수리 지원을 병행하고, 맹지 해소 등 토지 이용의 불합리를 개선해 주민 주도의 자율주택정비를 촉진한다. 군은 장기적 관점에서 노후 주거지 개선과 지역경제 활성화를 아우르는 도시재생 활성화 계획도 수립할 예정이다.

주민 생활 편의를 높이기 위한 시설 조성도 추진한다. 만성적인 주차난 해소를 위한 공영주차장을 조성하고, 통합공공임대주택 내에 체력단련실과 어린이 놀이공간을 마련해 건강·보육 기능을 강화한다. 녹지 공간 확보와 함께 중정형 쌈지공원을 조성해 쾌적한 주거환경을 제공할 방침이다.

생활환경 정비 사업도 병행한다. 낡고 파손된 마을안길을 정비하고, 보행자 안전을 위한 보도와 가로 시설물을 개선한다. 이를 통해 골목 환경 개선은 물론 아동 양육 가정을 지원하기 위해 보육과 생활 인프라를 확충하게 된다.

가평군은 자체 사업으로 '마을주거정비 지원소'를 운영해 마을 전체를 대상으로 통합 관리 서비스를 제공할 계획이다. 공공임대주택 관리와 마을 경비, 시설물 점검, 자율주택정비사업 절차 안내 등을 체계화해 지속 가능한 마을 관리 체계를 구축한다는 구상이다.

가평군 관계자는 "이번 공모 선정은 노후 주거지 개선을 위한 군의 지속적인 준비와 노력이 반영된 결과"라며 "세부 사업을 차질 없이 추진해 주민들이 체감할 수 있는 주거복지 향상과 안전한 생활환경을 만들어가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



