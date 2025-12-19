'대전·충남 통합' 지방선거 판도 흔들…여야, 전초전 돌입

李대통령 언급에 與 특별법 처리 속도전

대전·충남 통합 논의가 속도를 내면서 내년 지방선거 구도에도 지각 변동이 일고 있다. 여야 모두 통합에 환영 입장을 밝혔지만 물밑으로는 정치적 유불리를 계산하며 선거 전략 마련에 고심하는 분위기다. 통합 논의를 먼저 주도했던 국민의힘은 대전·충남 특별시를 수성하겠단 의지를 다지고 있으나 더불어민주당이 강훈식 대통령 비서실장을 등판시킬 경우 쉽지 않다는 목소리도 나온다.

더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 귀엣말하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

19일 정치권에 따르면 민주당은 대전·충남 의원들을 중심으로 대전·충남 행정통합 추진단을 꾸려 내년 1월 중 '대전·충남특별시 설치를 위한 특별법'을 발의하고 2월에 이를 처리하는 '속도전'을 검토하고 있다. 대통령실과 여당은 내년 지방선거에서 통합 단체장을 선출하기 위해선 늦어도 내년 3월 이전에는 입법 작업이 완료돼야 한다는 방침인 것으로 알려졌다.

다만 지역·정당 간 이해 충돌이 변수로 꼽힌다. 통합 명칭, 권한 배분, 지역 인센티브 등을 둘러싼 논쟁이 예상된다. 특히 성일종 국민의힘 의원이 지난 9월 국민의힘 의원 44명과 '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법'을 발의한 상황에서 향후 여야 주도권 다툼도 있을 전망이다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 기자들과 만나 "대통령실에서 (통합 논의가) 국민의힘 중심으로 전개되는 것이 부러워 물타기용으로 한 것 아닌가 추측한다"며 "통합 촉진을 위해 당내 태스크포스(TF) 설치를 진행 중"이라고 했다.

국민의힘 송언석 원내대표(가운데)가 19일 국회에서 열린 원내대책회의에서 대법원의 전담재판부 추진과 민주당의 내란특별전담재판부법 강행에 관련한 발언을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

대전과 충남은 대표적 캐스팅보터 지역으로 통합에 따른 여야 유불리를 쉽게 예단하기 어렵다. 1995년 민선 지방자치제 출범 이후 민주당과 국민의힘은 엎치락뒤치락 승리를 나눴다. 민주당은 정부·여당의 전폭적인 지원으로 통합이 원만하게 이뤄질 경우 현재 국민의힘이 현역으로 있는 충남권을 되찾을 수 있다고 판단하고 있다. 여권에선 대전시장 후보로 허태정 전 시장, 박범계·장종태·장철민 의원 등이, 충남도지사 후보로는 강 실장, 문진석·박수현 의원, 양승조 전 지사 등이 거론되고 있다.

통합에 적극적이었던 국민의힘도 불리할 것은 없다는 분위기다. 내년 지방선거 후보로는 현역인 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 경합할 것으로 관측된다. 다만 지난해 총선에서 민주당이 대전·충남 18개 의석 중 15석을 가져갔고 올해 대선에서도 민주당에 투표율이 밀렸다. 국민의힘 지도부 관계자는 "통합이 이뤄지면 민주당이 강 실장을 후보로 내세울 것으로 본다"며 "수성이 쉽지 않다는 의견도 있다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



