HD현대, '안전 최우선' 비전 선포…정기선 "기업 생존 필수조건"

'안전 포럼' 열고 향후 실행 계획 공유

4조5000억원 '안전 예산' 투입 후속

"시스템·문화·기술 등 3축 통해 실현"

HD현대는 19일 경기도 성남시 HD현대 글로벌 연구개발(R&D)센터에서 'HD현대 안전 포럼(Safety Forum)'을 열고, 향후 그룹 안전 전략과 실행 계획을 공개했다고 밝혔다. 정기선 회장은 이날 "안전은 규범이나 선언의 문제가 아니라 기업의 생존을 좌우하는 필수 조건"이라며 "안전 문화를 정착시키고 안전한 사업장을 만들기 위해 지속적인 관심과 실천이 뒤따라야 한다"고 말했다.

이번 포럼은 지난 10년간의 안전 사례를 되짚고, 중장기 안전 경영 방향을 공유하기 위해 마련됐다. HD현대는 지난 9월 2030년까지 향후 5년간 총 4조5000억원 규모의 안전 예산을 투입하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 포럼도 안전 경영 전략의 연장선에서 열렸다.

이날 행사에는 정기선 HD현대 회장을 비롯해 각 계열사 경영진과 안전최고담당자(CSO)들이 참석했다. 외부 인사로는 김영훈 고용노동부 장관, 김태선 국회의원(울산 동구)과 함께 카이스트(KAIST), 중앙대, 부산대 소속 학계 전문가 등 약 60명이 자리해 산업 현장의 안전 과제를 놓고 논의를 진행했다.

이날 HD현대는 새로운 그룹 안전 비전으로 '모두가 안전한 작업장, 안전이 브랜드가 되는 회사'를 공식 선언했다. 이를 실현하기 위한 핵심 전략으로는 ▲시스템 ▲문화 ▲기술 등 세 가지 축을 제시했다. 구체적으로는 전사 차원의 위험 관리 체계를 고도화하고, 조직 전반의 안전 문화 수준을 끌어올리는 한편, 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용해 안전 문제를 사전에 예측하고 실시간 대응하는 체계를 구축한다는 계획이다.

김영훈 고용노동부 장관은 "이번 포럼을 계기로 HD현대가 산업 현장의 안전을 선도하는 모범 사례로 자리매김하길 기대한다"며 "정부 역시 구조적인 위험 요인을 개선하기 위해 예산을 확대하고 노동안전 종합대책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

HD현대는 이번에 선포한 안전 비전을 바탕으로 선진 안전 시스템 구축과 안전 시설 투자 확대를 지속해 사업장 내 중대재해 '제로'를 달성하겠다는 방침이다. 아울러 계열사별 실행 전략을 수립하고, 그룹 내 벤치마킹과 교류를 통해 전반적인 안전 수준을 끌어올릴 계획이다.





