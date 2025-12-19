본문 바로가기
폴스타, 중부권 핵심 거점 '스페이스 대전' 공식 오픈

2025.12.19

전기차 브랜드 폴스타가 중부권 지역의 핵심 거점인 '스페이스 대전(Space Daejeon)'을 공식 오픈했다고 19일 밝혔다.


폴스타는 시승과 차량 출고를 중심으로 운영되던 기존 '핸드오버 대전'을 대체해 '스페이스 대전'을 차량 체험부터 상담· 출고까지 가능한 리테일 거점으로 확장했다.

스페이스 대전은 스페이스 서울과 하남 스타필드, 부산, 광주, 그리고 수원에 이은 여섯 번째 폴스타 전시장이다. 대전광역시의 수입차 거리에 위치해 있으며, 대전 IC와 인접해 있어 충청·세종을 포함한 중부권 전역 고객의 방문 편의성과 접근성이 우수하다.


폴스타 스페이스 대전. 폴스타코리아 제공

스페이스 대전은 1층과 2층 각각 75평 규모로 구성되었으며 최대 4대의 차량을 전시할 수 있는 쇼룸과 최대 10대까지 수용 가능한 주차 공간을 갖춰 이용 편의성을 강화했다. 고객 라운지와 컨설팅룸 3개를 마련해 스페셜리스트를 통해 차량 설명, 온라인 구매 절차 안내, 시승 신청 등 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상담 서비스를 제공한다.


함종성 폴스타코리아 대표는 "기존 인프라를 한 단계 확장한 이번 리뉴얼을 통해 더 많은 중부권 고객이 폴스타 브랜드와 제품을 깊이 있게 경험하길 바란다"며 "앞으로도 지역 특성과 고객 니즈에 맞춰 전국 리테일 네트워크를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
