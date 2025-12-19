원전산업성장펀드 2종 자펀드 연내 결성 예정

신한자산운용이 위탁 운용 중인 원전산업성장펀드의 자펀드 운용사로 선정된 인라이트벤처스와 브이엘인베스트먼트가 펀드 연내 결성을 목전에 두고 있다.

신한자산운용은 인라이트벤처스가 운용하는 '인라이트 에너지 첨단산업 벤처펀드'가 18일 결성총회를 열고 총 535억원 규모로 결성했다고 19일 밝혔다.

원전산업성장펀드는 제10차 정책금융지원협의회에서 발표한 원전산업성장펀드 조성 계획에 따라 총 1000억원 이상의 규모로 조성한다. 원전 산업을 영위하는 중소·중견기업과 소형모듈원자로(SMR) 관련 기업에 중점 투자한다.

원전산업성장펀드의 모펀드 운용사인 신한자산운용은 지난 6월 자펀드 운용사로 인라이트벤처스와 브이엘인베스트먼트를 선정했다. 각 운용사는 500억원 이상 규모로 연내 펀드 결성을 완료할 예정이다.

신한자산운용 조성호 실장은 "원전산업에 특화된 정책펀드 조성을 계기로 SMR 등 국내 원전산업 경쟁력 강화를 위한 투자가 본격화될 것으로 기대한다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



