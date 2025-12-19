기보, 2025 지속가능발전목표경영지수 2년 연속 최우수그룹 선정

택소노미평가보증 도입 등 인정

기술보증기금은 UN SDGs 협회가 발표한 2025년 지속가능발전목표 경영지수(SDGBI)에서 지난해에 이어 2년 연속 국내 최우수그룹으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

UN SDGs 협회는 UN 경제사회이사회 특별협의지위 기관으로, 2016년부터 전 세계 기관 및 기업의 지속가능경영 수준을 평가해 매년 SDGBI를 발표하고 있다.

SDGBI는 사회·환경·경제·제도 등 총 4개 분야 및 12개 항목, 48개 세부 지표로 구성돼 있으며 ▲환경보전 노력 ▲사회·경제적 노력 및 파급 효과 ▲지배구조 및 제도 개선 노력 ▲ESG 금융 활동 및 인프라 구축 등 기업의 ESG 이행 성과를 종합적으로 평가한다.

기보는 ▲녹색기술 산업 육성을 위한 택소노미평가보증 도입 ▲나눔문화 확산을 위한 사회공헌주간 확대 운영 ▲임직원 간 소통 확대를 위한 청년이사회 운영 ▲체계적인 ESG 경영 추진을 위한 경영위원회 운영 등 ESG 전반에 걸친 경영 활동을 통해 지속가능한 경영생태계 조성에 기여한 점을 높이 평가받았다.

천창호 기보 이사는 "이번 2년 연속 최우수그룹 선정은 기보가 공공기관으로서 ESG 경영을 일관되게 추진해 온 노력이 대외적으로 인정받은 값진 성과"라며 "기보는 앞으로도 이러한 성과를 바탕으로 공공기관으로서 책임 있는 ESG 경영을 강화하고, 중소·벤처기업과 함께 지속가능한 경제 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.

한편, 기보는 올해 ▲동반성장평가 최우수등급 ▲공정 채용 우수기관 인증(2년 연속) ▲한국 감사인대회 내부감사 부문 기관 대상(2년 연속) ▲지속가능경영 유공 산업통상부장관 표창 등을 수상하며 ESG 선도 공공기관으로 자리매김하고 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



