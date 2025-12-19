본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

기보, 2025 지속가능발전목표경영지수 2년 연속 최우수그룹 선정

이서희기자

입력2025.12.19 08:35

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

택소노미평가보증 도입 등 인정

기술보증기금은 UN SDGs 협회가 발표한 2025년 지속가능발전목표 경영지수(SDGBI)에서 지난해에 이어 2년 연속 국내 최우수그룹으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

기보, 2025 지속가능발전목표경영지수 2년 연속 최우수그룹 선정
AD
원본보기 아이콘

UN SDGs 협회는 UN 경제사회이사회 특별협의지위 기관으로, 2016년부터 전 세계 기관 및 기업의 지속가능경영 수준을 평가해 매년 SDGBI를 발표하고 있다.


SDGBI는 사회·환경·경제·제도 등 총 4개 분야 및 12개 항목, 48개 세부 지표로 구성돼 있으며 ▲환경보전 노력 ▲사회·경제적 노력 및 파급 효과 ▲지배구조 및 제도 개선 노력 ▲ESG 금융 활동 및 인프라 구축 등 기업의 ESG 이행 성과를 종합적으로 평가한다.

기보는 ▲녹색기술 산업 육성을 위한 택소노미평가보증 도입 ▲나눔문화 확산을 위한 사회공헌주간 확대 운영 ▲임직원 간 소통 확대를 위한 청년이사회 운영 ▲체계적인 ESG 경영 추진을 위한 경영위원회 운영 등 ESG 전반에 걸친 경영 활동을 통해 지속가능한 경영생태계 조성에 기여한 점을 높이 평가받았다.


천창호 기보 이사는 "이번 2년 연속 최우수그룹 선정은 기보가 공공기관으로서 ESG 경영을 일관되게 추진해 온 노력이 대외적으로 인정받은 값진 성과"라며 "기보는 앞으로도 이러한 성과를 바탕으로 공공기관으로서 책임 있는 ESG 경영을 강화하고, 중소·벤처기업과 함께 지속가능한 경제 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.


한편, 기보는 올해 ▲동반성장평가 최우수등급 ▲공정 채용 우수기관 인증(2년 연속) ▲한국 감사인대회 내부감사 부문 기관 대상(2년 연속) ▲지속가능경영 유공 산업통상부장관 표창 등을 수상하며 ESG 선도 공공기관으로 자리매김하고 있다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

한국연극배우협회 "윤석화 위중하지만 별세 아냐…혼란 사과"

"쓰레기가 돈이 된다"…식품업계, '폐기물'에 꽂힌 이유

中 산둥 바다 밑에서 찾은 '금맥'…"아시아 최대 해저 금광"

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

안권섭 특검팀, '관봉권 폐기' 관련 한국은행 수색영장 집행

새로운 이슈 보기