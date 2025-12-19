김포시, 민생 업종 현안 논의 간담회 열고 '현장 소통 강화'

"버티기 힘들다" 위생업계 한목소리…김포시, 간담회로 해법 모색

김병수 시장 "행정과 함께 현장의 어려움 풀도록 실질적 민생 정책 추진"

경기 김포시는 지난 17일 김포시청에서 김포시 위생단체협의회 회원들과 간담회를 열고 지역 민생경제의 근간을 이루는 위생업종 소상공인들의 현장 목소리를 직접 청취했다.

이번 간담회는 고물가와 경기 침체가 장기화하면서 시민 생활과 밀접한 민생업종인 제과·외식·숙박·미용업 등 위생업종 전반에 어려움이 가중되고 있는 가운데, 현장의 실질적인 애로사항을 듣고 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 간담회에는 각 업종을 대표하는 지부장들이 참석해 업계 전반의 현실을 공유했다. 특히 위생업종은 시민 일상과 직결된 만큼 안정적인 영업 환경이 곧 민생 안정으로 이어진다는 점을 강조하며 현장 여건을 반영한 정책 지원의 필요성을 제기했다.

또한 위생·안전 관련 규제와 시설 유지 비용 부담이 소상공인들에게 큰 부담으로 작용하고 있다며 업종 특성을 고려한 행정 절차 개선과 맞춤형 지원책 마련을 건의했다.

김포시는 이날 제기된 의견을 면밀히 검토해 퍼주기식 지원이 아닌 정책 운용의 묘를 살릴 수 있는 합리적 방안을 다각도로 검토해보겠다는 입장을 밝혔다.

김병수 김포시장은 "위생업종은 시민의 먹거리와 생활서비스를 책임지는 민생의 최전선"이라며 "현장의 어려움을 행정이 함께 짊어지고, 실질적인 도움이 되는 민생 중심 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





