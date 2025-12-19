소진공, ISO 37001·37301 통합인증 취득

내부통제 체계 구축 평가

소상공인시장진흥공단은 국제표준화기구(ISO) 인증기관인 한국경영인증원(KMR)으로부터 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 규범준수경영시스템(ISO 37301)에 대한 통합인증을 취득했다고 19일 밝혔다.

이정욱 소상공인시장진흥공단 서울지역본부장(오른쪽)이 18일 한국경영인증원으로부터 'ISO3700137301 통합인증서'를 받고 있다. 소진공

ISO 37001은 부패 리스크를 예방하고 발생 가능성을 관리할 수 있도록 내부통제 체계가 구축·운영되고 있는지를 평가하는 부패 방지 분야 국제표준이다. 법규와 윤리 규범을 준수하기 위한 조직 차원의 관리 체계와 컴플라이언스 시스템이 실질적으로 작동하는지를 종합적으로 평가한다.

소진공은 이번 통합인증을 통해 부패 방지와 규범준수 분야 전반에 걸쳐 리스크 예방 체계를 체계적으로 구축하고, 이를 엄정하게 관리·운영하고 있음을 공식적으로 인정받았다.

특히 ▲업무성과평가 조직평가 내 청렴·윤리 문화확산 노력 반영 ▲전사 부패 취약 분야 식별 및 통제 활동 운영 ▲임직원 대상 교육을 통한 청렴 의식 내재화 등의 노력이 긍정적인 평가를 받았다.

박성효 이사장은 "이번 통합 인증은 공단의 업무 전반이 투명하고 책임 있게 운영되고 있는지를 외부 기준으로 점검받고 확인한 결과"라며 "앞으로도 부패와 규정 위반 가능성을 사전에 차단할 수 있도록 내부 관리 체계를 꾸준히 점검하고 보완해 나가겠다"라고 말했다.





이서희 기자



