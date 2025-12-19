[클릭 e종목]"LIG넥스원, 2029년까지 생산설비 확충"

다올투자증권은 19일 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 385,000 2025.12.19 개장전(20분지연) 관련기사 공정위, LIG넥스원·현대로템 조사…방산 '빅4' 갑질 정조준[특징주]러시아·우크라이나 종전 가능성…방산株 약세[특징주]LIG넥스원, 어닝서프라이즈에도 13%대 급락 전 종목 시세 보기 close 에 대해 2029년까지 생산설비 확충을 위한 투자는 앞으로 가파른 성장에 대한 증거라고 분석했다.

최광식 다올투자증권 연구원은 "LIG넥스원은 최근 구미 하우스에 약 3740억원 규모의 신규 시설투자를 공시했다"며 "2029년 6월까지 진행하며 중·장기 생산능력(CAPA)을 확대하는 것"이라고 설명했다.

이어 "LIG넥스원의 투자매력은 2028년 너머까지 가장 긴 수출의 성장"이라며 "UAE 천궁 시험발사에 성공해 첫 포대를 시작으로 생산량이 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

그는 "천궁-II 양산, 정지궤도 기상 위성 탑재체 체계개발, L-SAM 양산 등을 반영해 2026년부터 2028년까지 실전 전망치도 상향 조정한다"고 분석했다.





