[클릭 e종목]"LIG넥스원, 2029년까지 생산설비 확충"

박형수기자

입력2025.12.19 07:56

다올투자증권은 19일 LIG넥스원 에 대해 2029년까지 생산설비 확충을 위한 투자는 앞으로 가파른 성장에 대한 증거라고 분석했다.


최광식 다올투자증권 연구원은 "LIG넥스원은 최근 구미 하우스에 약 3740억원 규모의 신규 시설투자를 공시했다"며 "2029년 6월까지 진행하며 중·장기 생산능력(CAPA)을 확대하는 것"이라고 설명했다.

이어 "LIG넥스원의 투자매력은 2028년 너머까지 가장 긴 수출의 성장"이라며 "UAE 천궁 시험발사에 성공해 첫 포대를 시작으로 생산량이 늘어날 것"이라고 덧붙였다.


그는 "천궁-II 양산, 정지궤도 기상 위성 탑재체 체계개발, L-SAM 양산 등을 반영해 2026년부터 2028년까지 실전 전망치도 상향 조정한다"고 분석했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
