[날씨]전국 대체로 흐림…낮 기온은 5∼16도

금요일인 19일은 전국이 대체로 흐리겠다.

경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다.

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -0.6도, 인천 1.0도, 수원 -2.8도, 춘천 -4.0도, 강릉 1.7도, 청주 0.1도, 대전 -1.2도, 전주 1.9도, 광주 2.3도, 제주 7.8도, 대구 -2.1도, 부산 9.4도, 울산 5.0도, 창원 3.6도 등이다. 낮 기온은 5∼16도로 예보됐다.

아침까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준일 것으로 예상된다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼1.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



