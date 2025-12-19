본문 바로가기
성북구 경로당 57곳에 '생명버튼' 280개 설치

김민진기자

입력2025.12.19

한 번의 터치로 경찰·구청 즉시 연결

서울 성북구(구청장 이승로)가 관내에서 운영 중인 구립 경로당 57개소에 비상벨 280개를 설치해 어르신 이용 시설에 대한 안전 관리와 응급상황 대응체계를 강화했다고 19일 밝혔다.

구립 경로당 57개소에 설치된 비상벨. 성북구 제공.

이번 설치로 경로당 내 각 공간에 비상벨이 마련돼 어르신이 위치와 관계없이 버튼 조작만으로 즉시 도움을 요청할 수 있게 됐다. 비상벨이 작동하면 경찰서와 성북구청 어르신·장애인복지과로 신호가 전달돼 사고 및 응급상황 발생 시 신속한 대응이 가능하다.


이승로 성북구청장은 "경로당은 어르신들이 가장 자주 이용하는 휴식·여가 공간인 만큼 비상벨 설치를 통해 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 어르신 안전을 최우선으로 하는 복지 서비스를 이어가겠다"고 말했다.

성북구는 향후 경로당 비상벨 작동 여부를 주기적으로 점검하고, 어르신 이용시설 전반에 대한 안전 인프라 확대와 환경 개선을 지속적으로 추진할 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

