본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

20대 지적장애인 구타·나체촬영 '담배빵'까지 한 10대들 기소

권재희기자

입력2025.12.18 18:47

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20대 지적 장애인 남성 구타
10대 일당 7명 기소

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지적장애인을 담뱃불로 지지는 등 가혹행위를 하고 수백만 원을 뜯으려던 10대 일당이 재판에 넘겨졌다.


서울남부지검 여성아동범죄조사부(부장검사 최희정)는 이달 중순 성폭력처벌법(강간등상해) 등 혐의로 10대 남성 5명과 여성 2명 등 7명을 기소했다고 18일 밝혔다.

이 중 2명은 구속상태로 재판에 넘겨졌다.


10대 여성 A 씨를 포함한 일당은 3급 지적장애를 가진 20대 남성 B 씨가 A 씨에게 보낸 메시지가 마음에 들지 않는다는 이유로 여의도의 한 공원으로 불러내 구타한 혐의를 받는다.


이들은 B 씨를 나체 상태로 만들어 집단 폭행하고, 담뱃불로 피해자의 팔을 지지는 등 가혹행위를 하고 이를 촬영하기도 했다.

이로 인해 B 씨는 6주간의 치료가 필요한 3도 화상 등을 입었다.


일당은 폭행 후 '옷이 더러워졌다'며 450만 원을 가져오지 않으면 자전거와 휴대전화를 돌려주지 않겠다고 협박하다 미수에 그친 혐의도 받는다.


검찰은 경찰로부터 사건을 송치받은 뒤 ▲피해자 재조사 ▲휴대전화 압수·포렌식 ▲피의자 조사 등 보완수사를 통해 일부 혐의를 추가로 확인했다.


검찰 관계자는 "중범죄를 저지른 소년범을 엄단해 유사 범죄 재발을 방지하고 사회질서를 유지하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기