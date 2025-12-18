박명균 전 경남도 행정부지사, 진주시장 선거 출마 … "새로운 미래 100년 열 것"

박명균 전 경남도 행정부지사가 내년도 진주시장선거 출마를 공식 선언했다.

박 전 부지사는 18일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "새로운 미래 100년을 여는 희망의 진주를 만들기 위해 내년 진주시장선거에 출마하고자 한다"라고 밝혔다.

그는 "그동안 중앙과 지방에서 배운 경험과 노하우를 활용해, 진주시장이 되면 침체한 진주를 되살리고 새로운 미래 100년을 준비하겠다"고 포부를 발표했다.

먼저 박 부지사는 "소통하는 시장이 되겠다"라며 "지역 국회의원과의 관계를 회복하고 경남도 및 중앙정부와의 적극적 소통으로 진주의 현안 과제들이 경남도 핵심과제 및 국가사업에 반영되게 하겠다"라고 했다.

그러면서 시청사 1층에 '열린 시장실' 운영, 매월 1회 이상 읍면동을 찾아가는 '현장 시장실' 운영을 약속했다.

박명균 전 경남도 행정부지사가 진주시장 선거 출마 기자회견을 하고 있다. 박명균 전 경남도 행정부지사 측 제공

또 박 부지사는 "통계청 국가통계포털 자료에 의하면 2022년 당해연도 진주의 지역내총생산(GRDP)은 9조 2440억원으로 46조 8147억원인 창원의 5분의 1 수준이고, 경남도 누리집에 공개된 자료에 의하면 2022년 1인당 GRDP는 2684만 5000원으로 인근 사천의 4778만 1000원의 5분의 3 수준이며 18개 시군에서 최하위"라고 설명했다.

이어 구시가지 생활환경 정비, 지역 상권 회복을 시정의 최우선 과제로 꼽고 서민경제를 살리고 서민들의 주거복지와 삶의 질을 개선하겠다고 강조했다.

또한 진주의 지속가능성 있는 성장을 위한 우주항공, 문화산업, 바이오, 첨단농업 등 미래전략산업 육성, 우주항공 복합산업클러스터 조성, 시장 직속 진주미래전략산업위원회 구성 등도 공약으로 내세웠다.

남강과 원도심을 살린 체류형 국제적 문화관광도시화, 진주만의 역사와 이야기를 담은 대표 콘텐츠 육성 등으로 국내외 관광객을 유치하겠다고도 했다.

이 밖에 청년 정주·친화 도시 조성, 도로망 개선을 통한 30분 생활권 구축, 범죄·교통사고·화재·감염병·생활안전·자살 등 6개 지역안전지수 2등급 이상 개선, 남강댐 치수 능력 증대, 재난 대응능력 강화, 어린이보호구역 내 중상 이상의 어린이 교통사고 제로(0)화 등도 약속했다.

아울러 박 부지사는 "관리형 시장이 아닌 미래설계형 시장이 되겠다"라며 "진주를 대한민국의 남중권 경제의 중심축으로 키우겠다"고 했다.

박 부지사는 행정안전부 생활안전정책관, 예방정책국장 등을 거쳐 2024년 9월 2일부터 2025년 12월 10일까지 제38대 경남도 행정부지사를 지냈다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



