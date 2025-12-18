부산 기장군, 민생회복 소비쿠폰 집행 ‘우수 지자체’ 선정

행안부, 전국 243곳 중 성과 인정



특별교부세 1억 5000만원 확보

기장군(군수 정종복)이 행정안전부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰 집행 평가'에서 우수 지자체로 선정돼 특별교부세 1억 5000만원을 확보했다.

이 평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 소비쿠폰 집행 성과를 종합적으로 점검한 것으로 ▲소비쿠폰 지급 실적 ▲사용처 확대 노력 ▲신청·지급 편의 제고 ▲홍보 활동 ▲우수사례 등을 기준으로 정량·정성 평가가 이뤄졌다.

기장군은 소비쿠폰을 신속하고 차질 없이 지급하기 위해 전 행정력을 동원한 점에서 높은 평가를 받았다. 군은 읍·면별로 현장 접수처를 설치하고, 군 직원은 물론 청년행정체험단과 자원봉사자, 마을 이장단, 기간제 근로자 등 대규모 인력을 투입해 현장 대응력을 강화했다.

또 추가 군비를 확보해 인력과 전산 장비를 보강하고 접수창구를 확대함으로써 군민 대기 시간을 크게 단축했다. 특히 미신청 취약계층을 대상으로 안내문을 우편 발송하고, '찾아가는 신청 서비스'를 적극 운영하는 등 군민 맞춤형 편의 제공에 집중한 점이 좋은 평가로 이어졌다.

정종복 군수는 "이번 우수 지자체 선정은 민생회복 소비쿠폰을 신속하고 원활하게 지급하기 위해 전 직원이 한마음으로 노력한 결과"라며 "소상공인과 군민 모두가 체감할 수 있는 지역경제 활성화 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

기장군은 이번에 확보한 특별교부세를 지역경제 회복과 군민 생활 안정에 도움이 되는 사업에 활용할 계획이다.





