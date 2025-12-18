李대통령 "특별한 희생엔 특별한 보상…국민의 군대로 임무 수행" 당부

李대통령, 국방부·국가보훈부·방위사업청 업무보고

이재명 대통령은 "특별한 희생에는 특별한 보상을 통해 공동체가 그 희생을 잊지 않았다는 것을 늘 보여주고 증명해야 한다"고 말했다. 국가를 위해 헌신한 이들에 대한 예우와 보상을 강화하겠다는 취지다.

이 대통령은 18일 국방부·국가보훈부·방위사업청 등 업무보고 모두발언에서 "공동체를 지키기 위해 특별한 희생을 치른 구성원들, 또는 후손들 가족들에 대해 과연 상응하는 보상을 하고 있느냐를 되새겨보면 실제 그러지 못하다는 결론에 이르게 된다"면서 이같이 밝혔다. 그러면서 "모두를 위해 공동체 자체를 희생·헌신한 것에 대해 존중하고 예우하고 보상하지 않으면, 우리가 또 위난에 처했을 때 누가 앞에 나서겠느냐"고 강조했다.

국방 분야와 관련해서는 장병과 국방 공무원들에게 감사를 표한 뒤 "잠시 우리 사회에 혼란이 있긴 했지만 그래도 군이 대체적으로 제자리를 잘 지켜주고 국가와 국민에 대한 충성, 업무를 제대로 이행해줘서 오늘의 대한민국이 있다"고 말했다.

이 대통령은 국가안보를 "국가공동체가 존속하기 위해 가장 중요한 것, 공동체 자체를 보존하는 일"이라면서 "매우 중요한 사안이기도 하지만 너무 중요하고 일상적이기 때문에 한편으로 무감각해지기 쉽다"고 말했다. 이어 "여러분이 하고 있는 일이 얼마나 중요한가를 다시 되새기면서 국민의 군대로서 본연의 임무를 다 수행해 달라"면서 "대한민국이 전 세계에 정말 강력한 국가로 존속할 수 있도록 해달라"고 당부했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



