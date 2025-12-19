본문 바로가기
경제
정부 확보 GPU 1만 장, 내년 2월 스타트업·학계에 배분 [3분 브리프]

입력2025.12.19 08:00

00분 42초 소요
[한 눈에 읽기]
①'쿠팡사태 범부처 대응방향' 안건 상정
②경영정상화 가능성 낮은 D등급 대기업↑
③1480원도 뚫린 환율, 외환당국 비상

MARKET INDEX : Year to date
정부 확보 GPU 1만 장, 내년 2월 스타트업·학계에 배분 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…마이크론 깜짝 실적에 반등
○11월 美 소비자물가 상승률 2.7%로 둔화
○통계 왜곡 가능성에도 'Fed 풋' 기대 강화

Top3 NEWS
■ 정부, 2월부터 GPU 1만장 푼다…쿠팡 사태엔 범부처 TF 가동
○배경훈 부총리 주재 제2회 과기장관회의
○AI 반도체 유니콘 5개 육성
○국산 NPU 공공 도입 과제 속도
■ 부도위기 대기업 작년보다 늘어…업종은 부동산 최다
○중소기업, 수시평가 합산 시 증가
○업종별 부동산·자동차·도매중개 순
○"고금리 기조 장기화, 재무구조 악화"
■ 계엄 때로 돌아간 환율에 외환당국 긴급대책…"선물환포지션 확대"
○외환건전성 제도 탄력적 조정 방안 마련
○금융기관 외화보유 의무도 완화
○감독 조치 내년까지 한시 유예
그래픽 뉴스 : 외인 '썰물'에 대형 그룹株 '휘청'…7대그룹 시총 143조 증발
○시총 상위 7대그룹, 현대차 제외 시총 줄어
○"외국인 이탈이 원인으로 풀이"
○"대형주 수급 쏠림 중소형주로 평균회귀"

the Chart : 가계대출로 성장한 인뱅…주담대 막히자 '새 먹거리' 발굴 고심
○토스뱅크, 내년 1월부터 외화송금 서비스 선보여
○카카오뱅크는 인뱅 중 최초로 퇴직연금 시장 출사표
○이자이익 의존도 줄이기에 안간힘

오늘 핵심 일정

국내

06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (11월)

IBKS제25호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원


해외

06:00 미국 장기 해외자본 순거래 (10월)

06:30 연준의 대차 대조표

06:45 뉴질랜드 무역수지 (MoM) (11월)

08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)

12:00 일본 금리 결정

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 0℃(2) ｜최고기온 : 10℃(3℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




