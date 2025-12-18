원주시, ‘교육-산업-정주’ 잇는 원주형 경제교육도시 밑그림 완성

원주시, 경제교육도시 수립 연구용역 최종보고회 개최

시민 150여 명 참여 속 전문가·교육·산업계 토의 성황

강원도 원주시는 지난 16일 호텔인터불고 원주에서 '원주시 경제교육도시 조성 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회 및 시민포럼을 개최하고 교육과 산업을 연계한 원주형 경제교육도시의 실행 방향을 시민과 함께 논의했다.

원주시가 지난 16일 호텔인터불고 원주에서 '원주시 경제교육도시 조성 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회 및 시민포럼을 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 포럼은 학부모, 학생, 대학, 산업계 관계자 등 약 150명의 시민이 참석해 큰 관심 속 성황리에 진행됐다. 포럼은 단순한 계획 설명을 넘어 전문가 토의와 시민 의견을 통해 정책의 실행 과제를 구체화하는 참여형 포럼으로 운영됐다.

경제교육도시, 교육과 산업의 간극 좁히는 전략

경제교육도시 전략과 관련해 전문가들은 교육과정과 산업 현장 간 '미스매칭' 현상에 대한 문제의식을 공유했으며 원주시가 추진하는 경제교육도시 구상이 교육과 산업을 더욱 긴밀하게 연결하려는 시도라는 점에서 의미가 있다고 평가했다.

또한 기업에서는 인재에게 요구하는 핵심 역량으로 인성과 태도, 문제 해결력과 같은 기본 역량을 더욱 중요하게 보고 있고, 초·중·고교와 대학 교육이 각 단계의 역할에 맞게 상호 연계될 필요가 있다는 의견을 제시했다.

지자체와 대학, 기업 간 협력과 관련해 각 주체의 역할과 책임을 명확히 하는 거버넌스 구축이 핵심 과제로 제시됐다. 전문가들은 지자체는 조정과 지원, 대학과 학교는 교육과정과 인재 양성, 기업은 현장 경험 제공과 인력 수요 제시라는 역할이 분명해야 협력이 형식에 그치지 않고 실제 성과로 이어질 수 있다고 강조했다.

다양한 주제 논의…원주형 경제교육도시 과제 구체화

이와 함께 포럼에서는 ▲인재 양성 중심의 교육도시 역할 재정립 ▲미래 산업과 국제 교육 연계를 통한 원주만의 경쟁력 확보 ▲인재가 지역에 머물 수 있는 정주 여건과 정책 설계 필요성 등 원주형 경제교육도시 조성을 위한 다양한 주제들이 폭넓게 논의됐다.

시민과 전문가들은 인재를 양성하는 것만큼 지역에 정착할 수 있는 환경 조성이 중요하다는 데 공감했으며, 단기적인 지원보다는 주거·교통·교육·생활 여건을 포함한 장기적인 정주 전략이 필요하다는 의견을 제시했다.

원주시가 지난 16일 호텔인터불고 원주에서 '원주시 경제교육도시 조성 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회 및 시민포럼을 개최하고 있다. 원주시 제공 원본보기 아이콘

특히 전문가들은 앞선 논의를 종합해, 원주시의 경제교육도시 전략이 교육·산업·정주 정책을 하나의 전략으로 통합해 설계한 점에서 전국적으로도 사례를 찾기 어려운 선도적 시도라고 평가했다.

한 전문가는 "경제교육도시는 단순한 교육 정책이 아니라, 지역 산업과 인재를 함께 설계하는 장기 전략"이라며, "원주시가 제시한 방향은 지자체 차원에서 매우 선도적인 접근"이라고 평가했다.

원주시는 이번 시민포럼에서 제시된 논의를 바탕으로 ▲인재상 정립을 포함한 교육도시 구상 ▲지역 특화 산업과 국제 교육의 연계 전략 수립 ▲인재 유입·정주를 위한 정책 패키지 설계 등을 경제교육도시의 핵심 실행 과제로 구체화해 나갈 계획이다.

원강수 원주시장은 "이번 시민포럼은 정책을 설명하는 자리가 아니라, 전문가와 시민이 함께 실행 과제를 정리한 뜻깊은 자리"라며 "교육이 산업과 연결되고, 인재가 지역에 정착하는 원주형 경제교육도시 모델을 단계적으로 실현해 나가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>