본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

장애인 직원 대출 뺏고 성폭행범 누명 씌운 업체대표 징역형

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.18 14:01

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주지방법원 전경.

광주지방법원 전경.

AD
원본보기 아이콘

장애인 직원의 주택을 담보로 한 대출을 빼앗고, 범행이 들통나려 하자 성범죄자 누명까지 씌운 회사 대표에게 징역형의 실형이 내려졌다.


광주지법 형사6단독 김지연 부장판사는 18일 무고 교사, 사문서위조 등 혐의로 기소된 50대 남성 A 씨에게 징역 3년을 선고했다.

무고 등 혐의로 기소된 30대 여성 B 씨에게는 징역 6개월에 집행유예 2년, 120시간의 사회봉사 명령이 내려졌다.


업체 대표인 A씨는 2020년 사업 자금 사정이 어려워지자 지적 장애가 있는 직원 C 씨의 주택을 담보로 2억원을 대출받아 가로챈 혐의로 기소됐다.


그는 C 씨를 성범죄자로 처벌받게 해서 범행을 숨기려고 공범이자 회사 여직원인 B 씨에게 거짓 피해를 신고하도록 종용했다.

재판부는 "죄질이 불량하고 피해자가 겪었을 피해가 상당하다. 뒤늦게나마 혐의를 인정한 점 등을 참작했다"고 판시했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기