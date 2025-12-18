본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

창원시설공단 '창원시민 우선 등록제' 시행

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.18 13:38

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

창원시설공단은 2026년 3월부터 '창원시민 우선 등록제'를 시행할 예정이다.

창원시설공단 전경 사진.

창원시설공단 전경 사진.

AD
원본보기 아이콘

'창원시민 우선 등록제'는 공단에서 운영중인 체육시설의 수영, 헬스 등 운영 프로그램 신규 월회원 접수 시에 창원시민을 우선적으로 접수하는 방식이다.


적용 대상은 창원스포츠파크, 창원축구센터, 창원국제사격장, 마산야구센터, 시립테니스장, 의창·성산스포츠센터, 진해국민·용원국민체육센터, 창원실내수영장, 시민생활체육관, 마산합포·내서스포츠센터 총 13개소이며, 2026년 4월 신규 회원 모집(3월)부터 적용 예정이다.

이번 '창원시민 우선 등록제'는 「창원시 체육시설 관리 운영 조례」에 따라 창원 관내 체육시설은 창원시민의 건강증진과 여가선용에 이바지한다는 취지 등에 근거하여 추진된다.


공단은 고객 혼란을 예방하기 위해 현수막, 홈페이지, 알림 톡 등 홍보 및 안내를 강화할 예정이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박…직원 재택 권고

새로운 이슈 보기