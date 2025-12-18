본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양평군, 2025년 민원처리 우수 부서·공무원 시상식 개최

이종구기자

입력2025.12.18 13:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말 맞아 민원처리 우수 공무원 격려
민원서비스 품질 향상 다짐

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 17일 군청 대회의실에서 '2025년 민원처리 우수 부서·공무원 시상식'을 개최하고 한 해 동안 군민 만족을 위해 민원처리에 헌신한 직원들을 격려했다.

양평군(군수 전진선)이 지난 17일 군청 대회의실에서 '2025년 민원처리 우수 부서·공무원 시상식'을 개최하고 있다. 양평군 제공

양평군(군수 전진선)이 지난 17일 군청 대회의실에서 '2025년 민원처리 우수 부서·공무원 시상식'을 개최하고 있다. 양평군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사는 민원응대 친절 교육과 함께 진행됐으며, 민원처리 우수 부서와 공무원 등 총 23명이 수상의 영예를 안았다.


시상은 △친절도 평가 우수 부서·공무원 △미소·친절 공무원 △민원처리 단축 우수 공무원 등 다양한 부문으로 나눠 진행됐으며, 각 부문별로 현장 친절행정 실천과 공감 있는 민원 응대, 민원처리 기간 단축 등에서 우수한 성과를 거둔 부서와 직원들이 선정됐다.

또한 이날 행사에서는 행정안전부 주관 '2025년 국민행복민원실 재인증'을 기념하는 현판 제막식도 함께 열려 그 의미를 더했다. 양평군은 올해 공간·서비스·체험·만족도 등 전반적인 민원서비스 수준에서 우수한 평가를 받아 재인증 기관으로 선정됐다.


전진선 양평군수는 "민원 현장에서 군민을 가장 가까이에서 만나는 직원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 친절과 공감이 살아있는 민원행정을 통해 군민이 체감하는 행정서비스 수준을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.


한편, 양평군은 앞으로도 친절 교육과 민원 담당자 인센티브 지급 등을 통해 민원 담당 공무원의 역량을 강화하고 사기를 진작해 군민 중심의 민원서비스 제공에 최선을 다할 계획이다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기