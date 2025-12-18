전북도, 소통의 날 행사 개최…제조산업 변화 방향 논의

장영재 KAIST 교수 초청 '제조 피지컬 AI' 특강

전북도가 18일 도청 공연장에서 '12월 소통의 날' 행사를 열어 피지컬 AI 육성 전략을 공유하며 미래 제조산업 변화에 대한 특강을 진행했다.

전북도가 18일 도청 공연장에서 '12월 소통의 날' 행사를 열어 피지컬 AI 육성 전략을 공유하며 미래 제조산업 변화에 대한 특강을 진행했다.

이날 행사에서는 도청 직원 900여 명이 참석한 가운데 전북도가 중점 추진 중인 피지컬 AI 실증 사업을 중심으로 한 지역 성장 전략이 소개됐으며, 공직자들의 이해와 공감대를 높이기 위한 설명과 토론이 이어졌다.

특강에는 AI·제조혁신 분야 전문가인 장영재 한국과학기술원(KAIST) 산업 및 시스템공학과 교수가 초청돼 '제조 피지컬 AI와 기술 기반 지역 육성 전략'을 주제로 강연을 진행했다.

장 교수는 "대한민국은 반도체, 이차전지, 자동차, 조선 등 세계적인 제조 경쟁력을 갖추고 있지만, 설계부터 운영까지 대기업 중심 구조 속에서 협력업체의 부담과 인력 소모에 의존해 온 한계가 있다"고 지적했다.

이어 "기존 공장의 틀을 유지한 채 일부를 보완하는 방식으로는 한계가 분명하다"며 "피지컬 AI와 다크팩토리를 통해 로봇과 자동화 시스템이 협업하는 무인 제조환경으로의 전환이 필요하다"고 강조했다.

도는 앞으로 피지컬 AI를 지역 산업과 연계한 미래 성장 동력으로 육성하는 전략을 구체화해 나갈 방침이다.

이 자리에서는 앞서 주거복지 분야 우수기관으로 선정돼 대통령 기관 표창을 받은 전북자치도 주택건축과와, 배출사업장 환경관리 실태평가 유공으로 대통령 표창을 받은 생활환경과 김종만 사무관에 대한 성과 공유도 이뤄졌다.

또 도정 현안을 적극 추진해 성과를 거둔 부서를 대상으로 한 2025년 4분기'혁신도정상'시상식도 함께 열렸다. 최우수상은 정책기획관과 일자리민생경제과가 수상했으며, 사회재난과, 도로공항철도과, 119종합상황실, 금융사회적경제과, 농식품산업과, 전북특별자치도사회서비스원은 우수상을 받았다.

노홍석 전북도 행정부지사는 "2025년 한 해 동안 여러 성과가 있었지만, 그중에서도 피지컬 AI는 특히 의미 있는 성과이다"며 "관련 사업이 예비타당성조사를 면제받고 시범사업 공모에도 선정되면서 전북이 피지컬 AI 실증 거점으로 도약할 기반을 마련했다"고 말했다.

더불어 "내년에는 250억 원 규모의 피지컬 AI 펀드를 조성하고, 2030년까지 핵심 인프라와 기술을 구축해 1조 원 규모의 프로젝트를 완성할 계획이다"며 "전북이 피지컬 AI 분야에서 대한민국을 선도할 수 있도록 모두 함께 힘을 모아달라"고 덧붙였다.





호남취재본부 백건수 기자



