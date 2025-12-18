정부, '세계 최초·최고' 전략기술 총력전

국가전략기술 서밋 개최…산·학·연·관 1000명 집결

AI·반도체·양자 중심 R&D 투자·규제 완화로 기술패권 대응

정부가 글로벌 기술패권 경쟁이 격화되는 가운데 AI, 반도체, 양자 등 국가전략기술을 중심으로 '세계 최초·최고 기술' 확보를 위한 총력전에 돌입했다. 기술혁신을 통해 성장 둔화 국면을 돌파하고, 차세대 산업 주도권을 선점하겠다는 전략이다.

과학기술정보통신부는 18일 서울 코엑스 오디토리움에서 산·학·연·관 전문가 1000여 명이 참석한 가운데 '국가전략기술 서밋(Summit)'을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 4월 출범한 민·관 협업 최고위 협의체인 '국가전략기술 미래대화'에서 논의해온 전략기술 육성 액션플랜과 이행 방안을 공유하기 위해 마련됐다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 인공지능(AI) 해킹방어대회에서 축사하고 있다. 연합뉴스 제공

전 세계 과학기술·산업 환경이 AI를 축으로 급변하면서, 전략기술은 산업 경쟁력을 넘어 국가 안보와 직결된 핵심 자산으로 부상하고 있다. 정부는 2023년 시행된 '국가전략기술육성에 관한 특별법'을 근거로 국가 차원의 연구개발(R&D)·혁신 역량을 집중할 전략기술을 선정해 지원해왔다.

배경훈 부총리 "기술혁신이 유일한 돌파구"

기조연설에 나선 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "글로벌 기술패권 경쟁이 AI를 넘어 과학기술 전반으로 확산되고 있고, 성장률 둔화와 잠재성장률 하락이 위기로 작용하고 있다"며 "이를 반등시킬 수 있는 유일한 해법은 기술혁신"이라고 말했다.

배 부총리는 NEXT 전략기술 확보를 위한 핵심 미션으로 ▲AI 전환 선도 ▲통상·안보 주도권 확보 ▲미래혁신을 제시했다. 이를 위해 부처별 전략기술 관리체계와 관련 법·제도, 정책 수단을 국가 임무 중심으로 연계하는 '범부처 혁신 파이프라인' 구축을 추진하겠다고 밝혔다.

정부는 ▲2026년 역대 최대 R&D 투자 ▲국가 AI 컴퓨팅센터 구축 ▲전략기술 조기경보시스템 도입 ▲기업 매칭 비율 최대 50% 완화 ▲신속대응 R&D 자금 신설 ▲정부 R&D 행정 절차 간소화 등을 통해 기업의 고위험·고성과 연구 도전을 뒷받침할 방침이다. 아울러 국가전략기술육성법과 조세특례제한법상 세제 혜택 대상 간 연계도 단계적으로 강화한다.

배 부총리는 "AI와 반도체, 제조 역량을 갖춘 우리나라는 AI 전환 선도국으로 도약할 충분한 저력을 갖고 있다"며 "범부처와 민간이 협력해 NEXT 전략기술을 확보하고 기술주도 성장을 실현하겠다"고 강조했다.

'설계형 국가' 전환과 민관 협업 가속

산·학·연 대표들의 릴레이 발표와 전문가 토론에서는 전략기술 육성 방향에 대한 제언이 이어졌다.

유홍림 서울대 총장은 개별 기술을 추격하는 방식에서 벗어나, 미래 방향을 스스로 설계하는 '설계형 국가(Design Nation)'로의 전환 필요성을 강조하며 '질문기반혁신' 개념을 제시했다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 초거대 AI 시대에 걸맞은 민관 협업 모델 구축을 강조하며, 통합 설계·공동 투자·공동 기술 확산 구조와 시험·실증 인프라, 인재 양성의 중요성을 언급했다.

박상진 한국산업은행 회장은 전략기술 분야에 대한 금융의 마중물 역할을 강조했고, 김성근 포항공과대학교 총장은 하이테크를 지렛대로 한 딥테크 역량 강화와 모험형 투자, 국제 협력 필요성을 짚었다.

2부 토론에서는 AI 3대 강국 도약, 공급망 재편 시대의 기술자립, 양자·차세대 전략기술 선점을 주제로 논의가 진행됐다. AI 산업 전환(산업 AX), AI 기반 신약 개발, 반도체·에너지 병목 해소, 전력망 확보, 양자컴퓨팅과 AI 기반 소재 탐색 등 중장기 핵심 과제가 다뤄졌다.

전문가들은 정부의 제도·재정 지원과 연구계·산업계의 신속한 대응이 결합될 경우 전략기술 확보가 가능하다는 데 의견을 모았다. 특히 글로벌 협력 경쟁력을 갖춘 'K-전략기술' 모델의 조기 확산 필요성을 강조했다.

과기정통부는 내년 초까지 국가전략기술 체계 고도화와 함께 '국가전략기술 혁신 로드맵'을 수립해 범부처·민간과 공동 이행할 계획이다.





김종화 기자



