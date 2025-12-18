LG이노텍, CES 2026서 차세대 언더 디스플레이 카메라 공개

LG이노텍이 계기판 뒤에 숨기는 차량용 카메라를 앞세워 자율주행 센싱 시장 공략에 나선다.

LG이노텍은 18일 계기판 뒤에 장착돼 운전자를 모니터링하는 차세대 언더 디스플레이 카메라 모듈을 개발했으며 이를 세계 최대 가전 정보기술 전시회 CES 2026에서 처음 공개한다고 밝혔다.



차세대 언더 디스플레이 카메라는 차량용 디스플레이 뒤에 탑재돼 외부에서 카메라가 보이지 않는 구조다. 졸음운전 여부와 전방 주시 상태 등 운전자 행동을 실시간으로 감지하는 운전자 모니터링 시스템의 핵심 부품으로 활용된다.

자율주행 단계가 고도화되면서 운전자 부주의를 감시하는 장치의 중요성이 커지고 있다. 유럽은 2026년부터 신차에 운전자 모니터링 시스템 장착을 의무화할 계획이며 미국 중국 일본 등도 도입을 검토 중이다. 완성차 업계에서는 디자인 완성도와 프라이버시 측면에서 돌출형 카메라 대신 언더 디스플레이 방식에 대한 수요가 늘고 있다.

LG이노텍 직원이 '차세대 언더 디스플레이 카메라 모듈'을 소개하고 있다.

다만 디스플레이 패널이 카메라 시야를 가리면서 화질이 떨어지는 문제가 언더 디스플레이 카메라의 한계로 지적돼 왔다. LG이노텍은 이를 해결하기 위해 자체 개발한 인공지능 화질 복원 소프트웨어를 적용했다. 흐릿한 영상을 선명하게 만드는 기술과 촬영 노이즈 제거 기술을 결합해 디스플레이가 없는 상태와 비교해도 99% 이상 동일한 화질을 구현했다고 설명했다.

LG이노텍은 이번 제품을 통해 고급 차량 브랜드를 중심으로 수요를 확대한다는 계획이다. 향후에는 운전자뿐 아니라 탑승자 인식까지 기능을 넓혀 좌석 조절과 실내 온도 설정 등 맞춤형 편의 기능으로 확장할 방침이다.

차세대 언더 디스플레이 카메라를 계기로 차량 센싱 솔루션 사업도 강화한다. LG이노텍은 카메라 모듈과 라이다 레이더를 결합한 자율주행 센싱 솔루션을 앞세워 시장 선점에 나선다는 전략이다. 지난해 고성능 히팅 카메라와 인캐빈 카메라를 선보였으며 올해는 미국 라이다 기업 아에바와 전략적 협력에 나섰고 국내 4차원 이미징 레이더 기업 스마트레이더시스템에 지분 투자도 단행했다.

문혁수 대표는 2030년까지 차량 센싱 솔루션 사업 매출을 2조원 규모로 키우겠다고 밝힌 바 있다. 시장조사업체 에스앤피 글로벌에 따르면 글로벌 차량용 인캐빈 카메라 모듈 시장은 2025년 약 18억달러에서 2035년 약 51억달러로 연평균 11% 성장할 것으로 추산된다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



