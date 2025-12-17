메인비즈협회 "2026 중기부 업무보고 지지…中企 정책 전환점"

"경영혁신 中企의 성장 촉진 방향과 정확히 부합"

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 17일 발표된 '2026년 중소벤처기업부 업무보고'에 전폭적인 지지를 표명했다.

메인비즈협회는 이날 입장문을 내고 "'중소·벤처·소상공인 성장사다리 복원'이 비전인 2026년 중기부 업무보고의 정책 방향이 그동안 협회가 제시해 온 '경영혁신 중소기업의 성장 촉진 방향'과 정확히 부합한다"고 했다.

메인비즈협회 로고. 메인비즈협회 AD 원본보기 아이콘

협회는 이어 "중소기업은 그간 고금리·고물가 등 대외 환경 악화와 함께 자금 조달의 어려움, 인력 부족, 기술 보호 취약, 성장 단계별 맞춤 지원의 한계 등 복합적인 경영상 부담을 겪어왔다"며 "특히 경영혁신을 통해 도약을 준비하는 중소기업들이 성장 단계에서 제도적 지원을 충분히 받지 못해 '성장 정체'에 직면하는 사례가 발생해 왔다"고 했다.

그러면서 "이번 중기부의 4대 추진과제는 경영혁신 중소기업들이 직면한 경영상 애로와 성장 수요를 정확히 반영하고 있다"고 했다. 이에 협회는 중소기업 통합지원 플랫폼 구축, 지역 창업·벤처 생태계 조성, 기술 중소기업 보호 등 향후 중기부가 정책을 실행하는 과정에서 적극적으로 협력할 것을 약속했다.

끝으로 협회는 "이번 업무보고는 2025년 위기 극복에서 2026년 성장으로 나아가는 중소기업 정책의 전환점을 보여주고 있다"며 "협회는 중기부와 함께 경영혁신 중소기업의 성장사다리를 복원하기 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>