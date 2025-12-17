경찰, 한학자 구치소 접견조사…통일교 로비자금 추궁

경찰이 17일 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 한학자 통일교 총재를 접견 조사했다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시 30분부터 서울구치소를 찾아 구속 수용된 한 총재를 3시간 동안 조사했다. 수사팀은 "한학자 측에서 건강상의 이유로 장시간 조사가 힘들다고 하여 예상보다 일찍 종료됐으나 금일 진행하고자 했던 부분에 대해서는 조사가 모두 이뤄졌다"고 설명했다.

경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에게 수천만 원의 현금 및 명품 시계 등을 전달한 정황 등에 대해 추궁한 것으로 알려졌다.

한 총재 개인금고에 보관된 것으로 알려진 280억원 상당의 현금 뭉치 등이 정치권 인사들을 향한 로비 자금으로 쓰였는지 등도 캐물은 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 15일 경기 가평 통일교 천정궁, 서울 용산구 통일교 서울본부, 서울구치소 내 한 총재 및 윤 전 본부장 수용실 등 10곳을 압수수색했지만 현금 등은 압수하지 못한 것으로 알려졌다.

전 전 장관과 임 전 의원, 김 전 의원에 대해서는 또 다른 주거지가 있을 가능성을 염두에 두고 지난 15일 추가 압수수색영장을 발부받았다. 통상 압수수색영장의 유효기간은 7일 정도지만 이번 영장의 유효기간은 다음 달 14일까지 한 달이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



