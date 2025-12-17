본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

제주도, 2026년 상반기 정기인사 일정 공개

호남취재본부 박창원기자

입력2025.12.17 16:09

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민선8기 정책 완성 집중
22일까지 희망보직 접수

제주특별자치도 청사.

제주특별자치도 청사.

AD
원본보기 아이콘

제주특별자치도가 2026년 상반기 정기인사 운영 방향과 일정을 17일 발표했다. 이번 인사를 통해 민선 8기 핵심 정책의 성과를 완성하고, 민선 9기로의 안정적인 전환과 새로운 도약을 준비할 방침이다.


이번 인사는 업무 연속성을 확보하면서도 ▲민생경제 활력 ▲특별자치 분권 기능 강화 ▲에너지·디지털 대전환 가속 ▲국제물류 경쟁력 확보 등 핵심 현안에 추진력과 전문성을 갖춘 인재를 적재적소 배치해 성과 극대화에 중점을 둔다.

적극 행정, 격무·기피 부서 근무, 핵심과제 수행 등 성과 창출에 기여한 직원은 승진이나 보직에서 우대해 동기를 부여하고 조직 활력을 높인다.


반면 갑질, 직무태만, 소극 행정 등 근무 분위기를 저해한 직원에게는 인사상 불이익을 부여해 공직기강을 확립한다.


중앙정부와의 유기적 협력체계를 강화하고, 도의회 및 행정시와의 균형과 실효성 있는 인사교류를 통해 조직 역량을 높이고 인력을 안정적으로 운용할 계획이다.

2026년 상반기 정기인사 일정은 17~22일 희망 보직 접수를 시작으로 ▲(31일) 승진심사 인원(전 직급) 공개 ▲(1월 15일) 인사발령 사전예고 ▲(1월 19일) 임용장 수여 순으로 진행된다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

삼겹살엔 캬아 ~ 이 한잔도 심장엔 매우 나빠요

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

"설탕 대신 소금 한 꼬집… 커피 맛 살린다고 따라했더니"

김건희특검, '통일교 1억' 권성동에 징역 4년 구형

새로운 이슈 보기