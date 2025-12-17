오세훈 서울시장이 17일 서울 관악구 서울마음편의점 관악점에서 열린 '외로움 없는 서울 1주년 기념 현장 소통간담회'에서 참석자들과 의견을 나누고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 외로움 없는 서울 1주년 기념 현장 소통간담회
2025년 12월 17일(수)
오세훈 서울시장이 17일 서울 관악구 서울마음편의점 관악점에서 열린 '외로움 없는 서울 1주년 기념 현장 소통간담회'에서 참석자들과 의견을 나누고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
50세 연하와 늦둥이에 '방긋'…다른 자식과 절연한 87세 화가
"1분이라도 보게 해줘" 우르르 몰렸다…작별 인사 나누려는 팬들 탓 '북새통'
자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥
"커피에 소금을 타서 드신다고요?"…유행 확산 조짐에 '절대 안 돼' 말 나온 까닭
LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다
4 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥
올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"
서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'
자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜
"설탕 대신 소금 한 꼬집… 커피 맛 살린다고 따라했더니"