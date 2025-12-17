이현재 시장 "3조원 규모 교산 AI클러스터 유치해 자족도시 완성”

하남 교산신도시, 3조원 규모 ‘AI 클러스터’ 조성

KT클라우드·포스텍·카네기멜론대 등 메머드급 라인업 유치

AI대학원·슈퍼컴 데이터센터·바이오 연구단지 조성

하남 교산신도시 자족용지에 대한민국 AI(인공지능) 산업의 지형도를 바꿀 3조원 규모의 대규모 'AI 클러스터'가 조성된다.

이현재 하남시장이 17일 교산신도시 자족용지 5부지에 경기도 공모사업 추천권을 활용하여 글로벌 AI 클러스터 조성을 추진한다고 밝히고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기 하남시(시장 이현재)는 교산신도시 자족용지 5부지에 경기도 공모사업 추천권을 활용하여 글로벌 AI 클러스터 조성을 추진한다고 17일 밝혔다. 이번 사업은 단순한 기업 유치를 넘어 국내외 유수 대학과 데이터 인프라, 연구단지가 결합된 산학연 복합 모델로 구축될 예정이다.

이번 클러스터에는 글로벌 수준의 파트너들이 대거 참여한다. 인프라 구축은 KT클라우드와 KT자산운용이 주도해 AI 및 슈퍼컴퓨터 데이터센터를 조성하며 교육 및 연구 분야에는 국내 최고 수준의 포스텍(POSTECH)을 비롯해 세계적인 AI 명문인 미국 카네기멜론대학교, 싱가포르 국립대학교가 참여한다.

주요 시설로는 ▲AI 인공지능 대학원 ▲AI 연계 바이오 연구단지 ▲슈퍼컴퓨터 데이터 인프라 등이 들어서며, 하남시는 이를 통해 대한민국 AI 산업을 선도하는 핵심 거점으로 거듭난다는 계획이다.

이현재 시장은 김동연 도지사에게 이번 AI 클러스터 유치가 성공적으로 완성돼 대한민국 AI 산업의 성공을 이끈 동시에 글로벌허브로 발전시키고 하남시의 자족성을 확보할 수 있도록, 몇 가지 사안을 중점적으로 반영을 요청했다.

우선 투기성 개발을 원천 차단하기 위해 '사업계획 20년 유지'와 '전매제한 10년' 조건을 부여하고, 자족 5부지 내에 본사급 기업 유치와 함께 글로벌 대학들의 실제 운영을 보장하는 공식 의결서 제출을 요구했다.

두번째로 자족 5 부지 내 본사(급) 기업 유치와 카네기멜론 대학교·싱가포르 국립대학교·포스텍 등 국내외 유수 대학을 유치해 세계 최고의 AI 산학연이 성공적으로 운영될 수 있도록 체계적인 투자계획 수립 및 공식적인 의결서 등 제출이 필요함을 피력했다.

세 번째로 하남시민들을 위해 교산신도시에 입지할 카네기멜론대학교, 싱가포르 국립대학교 등에 하남시 학생 일정 수 유학을 허용하고 하남 시민 일정 비율 이상 필수 고용, 관내 기업과 AI 협력 등 상생방안 적용 등 구체적 상생방안 반영을 요청했다.

마지막으로 차질 없는 사업 관리를 위해 네 번째로 실무협의체를 구성하고 최초 단계부터 준공 이후 운영까지 하남시를 참여시키고, LH가 매각 시 하남시가 요구한 조건을 단서로 명확히 명시하는 것을 요청했다.

하남시가 17일 교산신도시 자족용지 5부지에 경기도 공모사업 추천권을 활용하여 글로벌 AI 클러스터 조성을 추진한다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

이현재 하남시장은 " 하남시에 대규모 투자사업 유치를 위해 공모 과정을 거쳐 추천해주신 김동연 경기도지사 및 관계자에 깊은 감사를 드린다 "며 "AI 클러스터가 성공적으로 완성되어 대한민국 AI 산업을 이끄는 한편, 하남시의 자족성을 확보할 수 있도록 경기도·LH·GH·선정된 사업자 모두 지원해주시고 이를 바탕으로 하남시 교산지구 AI 클러스터가 경기도와 대한민국을 넘어 세계 최고 수준의 AI 기술을 선도할 수 있도록 적극 지원해 줄 것"을 김동연 도지사에게 요청했다.

아울러 이날 이현재 시장은 하남시 현안인 5성급 호텔 건립과 관련해 하남시 도시계획위원회 자문을 거쳐 경기도 도시계획위원회 심의 결정사항인 '도시관리계획 변경(용도지역)' 추진을 요청했다. 또한 K-컬처 복합 콤플렉스 조성을 위해 하남시는 임대주택 비율이 높음을 지적하면서, 캠프콜번과 같이 50%에서 35% 적용 완화와 GB(개발제한구역) 해제 절차 및 외자 유치 과정에서 경기도 차원의 적극적인 지원을 건의한 데에 대해 김동연 도지사는 적극 공감을 표시했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>