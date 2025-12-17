경찰, '쿠팡 사태' 박대준 전 대표 등 피고소 사건 수사 착수

경찰이 쿠팡의 대규모 고객정보 유출 사태와 관련해 박대준 전 대표이사와 쿠팡 법인 등을 고소한 사건 수사에 본격 착수했다.

17일 서울 송파경찰서는 지난 11일 쿠팡과 박 전 대표이사 등을 개인정보보호법 위반, 업무상 배임 혐의 등으로 고소한 A씨 등의 대리인 장지운 법무법인 대륜 변호사를 불러 조사했다고 밝혔다.

경찰은 장 변호사를 불러 고객정보 유출 사태와 관련해 고소장에 적힌 개인정보 유출 혐의, 업무상 배임 혐의 등에 대해 확인한 것으로 알려졌다.

지난 5일 법무법인 대륜은 박 전 대표 등이 개인정보 처리 담당·관리자로서 정보 유출 방지를 위한 안전 조치 의무를 소홀히 했다"며 송파서에 고소장을 제출했다.

송파서는 고소인 조사 후 사건을 서울경찰청으로 이첩했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>