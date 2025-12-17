BNK경남은행, 도정 홍보업무 공로 인정받아 '경상남도지사 표창' 받아

BNK경남은행이 경상남도를 알리기 위해 적극 노력한 결과가 좋은 결실로 이어졌다.

BNK경남은행은 '2025 하반기 경상남도 홍보협의회'에서 '경상남도지사 표창'을 수상했다고 17일 밝혔다.

경남은행 도정 홍보업무 공로 인정받아 '경상남도지사 표창' 수상.

경상남도 홍보협의회는 도정 홍보 사각지대를 최소화하고 우수사례 공유 등 기관 간 상생을 위한 목적으로 운영된다.

김상식 홍보실장은 경남도청에서 열린 홍보협의회에 참석해 BNK경남은행 홍보팀 업무를 총괄하며 경상남도와 긴밀하게 협업한 공로를 인정받아 경상남도지사 표창을 수상했다.

BNK경남은행은 올 한 해 동안 IPTV·ATM·SNS·영업점 공간 등 각종 홍보 인프라를 체계적으로 활용해 공공 메시지가 도민들에게 빠르고 정확하게 전달될 수 있도록 다양한 노력을 기울였다.

경남지역 명소와 축제 등을 소개하는 영상 콘텐츠를 직접 촬영ㆍ제작해 인스타그램과 유튜브 등 BNK경남은행 공식 SNS에 등재해 경상남도를 알렸다.

또 BNK경남은행 본점과 주요 영업점 외벽에 경상남도 주요 성과와 공공 캠페인이 담긴 현수막 등을 게시해 지역민들에게 전달하기도 했다.

특히 경상남도 대표 캐릭터 '벼리'를 활용해 '공무원 복지카드'를 출시한 협업 사례가 올해의 대표적인 협업 사례로 평가받았다.

캐릭터 디자인을 금융상품에 적용해 경상남도의 정체성을 자연스럽게 반영했으며 출시 과정에서도 언론을 통한 홍보가 이뤄질 수 있도록 보도자료 등 홍보 자원을 활용해 인지도를 높였다.

김상식 홍보실장은 "경상남도와 협업해 다양한 홍보 활동을 신속하게 추진하고 홍보 매체별 특성에 따른 효율적인 배치를 통해 경상남도 공공 홍보의 효과성을 높이고자 했다. BNK경남은행은 지역을 대표하는 금융기관으로서 앞으로도 경상남도를 널리 알리고 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 전했다.





