남원시, 대한민국 지방재정대상 '국무총리상'

교부세 인센티브 5억 확보

전북 남원시가 지난 16일 행정안전부에서 주관한 '제18회 대한민국 지방재정대상에서 '국무총리상'을 받아 교부세 인센티브 5억원을 확보했다.

남원시가 지난 16일 행정안전부에서 주관한 '제18회 대한민국 지방재정대상에서 '국무총리상'을 받았다.남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

17일 시에 따르면 대한민국 지방재정대상은 지방재정 운용의 효율성과 건전성을 제고하고 우수 정책 사례를 발굴·확산하기 위해 매년 개최되며 국무총리상은 전국 지방자치단체 가운데 우수한 성과를 거둔 사례에 수여된다.

시는 예산절감 분야에 '방치된 건물의 기적, 인구소멸지역 방문 증가와 예산절감'을 주제로 사례를 발표했으며 활용되지 못한 유휴·방치 건물을 효율적으로 재생해 지역 방문객 증가와 재정 절감을 동시에 달성한 점을 높이 평가받았다.

시는 인구감소와 지역 침체의 요인으로 지적돼 온 방치 건물 문제를 해결하기 위해 기존 공공자산을 최대한 활용하는 전략을 추진해 왔다.

최소한의 재정 투입으로 공간 기능을 재설계해 불필요한 건립 및 유지관리 비용을 절감하고 지역 특성과 수요를 반영한 공간 조성을 통해 관광객과 생활인구 유입을 유도했다.

이러한 정책은 공공자산 재활용으로 인한 재정 부담을 완화하는 동시에 인구소멸지역의 구조적 문제에 대응한 실효성 있는 재정 운영 사례로 평가받았다. 특히 재정 효율성과 지속가능성을 함께 확보했다는 점에서 타 지방자치단체로 확산 가능한 우수 사례로 주목받았다.

행정안전부는 "남원시의 사례는 기존 공공자산을 적극 활용해 예산을 절감하고 지역 활력을 제고한 모범적인 지방재정 운영 사례이다"며 "인구소멸 위기에 대응하는 창의적이고 지속 가능한 정책이다"고 전했다.

시 관계자는 "이번 국무총리상 수상은 한정된 재원 속에서도 유휴자산을 활용해 재정 혁신과 인구소멸 대응 성과를 동시에 거둔 결과로, 확보한 교부세 인센티브 5억원은 시민 체감도가 높은 사업과 재정 건전성 강화를 위해 활용할 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



