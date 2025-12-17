"삼척서 살아보니 정말 좋아요" 삼척시, ‘강원서 살아보기’ 대상 수상

삼척시, 귀농·귀촌 5가구 실제 정착 성공

‘강원에서 살아보기’ 전국 최고 수준 입증

강원도 삼척시는 강원특별자치도가 주관한 '2025년 강원에서 살아보기 성과발표회'에서 대상을 수상했다고 17일 밝혔다.

삼척시가 강원특별자치도가 주관한 '2025년 강원에서 살아보기 성과발표회'에서 대상을 수상하고 있다. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

도내 10개 시군, 15개 운영마을이 참여해 마을별 운영 성과와 우수사례를 공유하고, 담당자 역량 강화를 통해 지속 가능한 마을 운영 기반을 마련하기 위해 지난 12월 11일 춘천에서 개최됐다.

'강원에서 살아보기'는 귀농·귀촌을 희망하는 도시민이 일정 기간 농촌에 거주하며 농촌 이해, 영농 실습, 지역 주민과의 교류 등을 체험할 수 있도록 임시 주거와 연수비 등을 지원하는 프로그램이다.

삼척시는 산양마을농촌체험휴양마을을 운영 마을로 선정해 상·하반기 각각 3개월씩, 총 2기에 걸쳐 프로그램을 운영했다. 그 결과 10가구 13명이 참여해 전원이 수료했으며, 5가구 7명이 삼척시로 주소를 이전하는 성과를 거뒀다.

주요 프로그램으로는 감자와 옥수수, 김장 채소 등 작물 재배를 중심으로 한 영농 체험, 선도 농가와의 만남, 농촌 생활에 필요한 교육과 재능기부 활동 등이 진행됐다. 특히 참여자의 안정적인 정착을 돕기 위해 농지 안내와 일자리 연계에도 중점을 뒀다.

삼척시귀농귀촌종합지원센터 관계자는 "귀농·귀촌을 준비하는 도시민에게 실질적인 정보와 체험 기회를 제공해 안정적인 이주와 정착으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



