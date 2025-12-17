본문 바로가기
일반

경기도의료원 의정부병원-서울시 북부병원, 진료협력 협약 체결

이종구기자

입력2025.12.17 10:49

진료의뢰·회송체계 구축
호스피스 완화의료 진료연계 강화

경기도의료원 의정부병원과 서울특별시 북부병원이 지난 16일 상호 진료연계 체계 강화를 위해 진료협력 협약을 체결했다.

경기도의료원 의정부병원과 서울특별시 북부병원이 지난 16일 상호 진료연계 체계 강화를 위해 진료협력 협약을 체결하고 있다. 경기도의료원 의정부병원 제공

이번 협약을 통해 양 기관은 서울과 경기도를 잇는 권역 간 진료협력망을 마련하여, 환자의 상태에 따라 신속하고 체계적인 진료 의뢰와 회송이 가능해지도록 하고, 말기 환자 및 호스피스 완화의료 대상자에게 통합적이고 전문적인 의료 및 돌봄 서비스를 제공함으로써 의료 공백을 줄이고 서비스 접근성을 높이기로 했다.


이인영 경기도의료원 의정부병원장은 "의정부병원은 공공병원으로서 서울 북부병원과의 진료협력망 구축을 통해 의료 서비스 제공을 더 촘촘히 연결함으로써, 완화의료는 물론 환자 회송 체계까지 포함한 네트워크를 강화해 거동이 불편하거나 의료 사각지대에 있던 분들도 안심하고 치료받을 수 있는 의료 환경을 마련하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
