포천시, 맞춤형 식품폐수 공공하수처리 본격 시행

경기 포천시는 17일 2026년부터 '식품폐수 공공하수처리시설 연계처리 사업'을 본격 시행한다고 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 그동안 개별 폐수처리시설 설치·운영에 따른 비용 부담과 관리상의 어려움을 겪어온 식품업체의 폐수를 여유 용량이 확보된 공공하수처리시설로 유입해 처리하는 제도다. 이를 통해 기업의 경영 부담을 줄이고 하수처리시설의 안정적 운영을 도모하는 적극행정 정책으로 추진된다.

시는 사업 시행에 앞서 획일적인 기준 적용으로 인한 기업의 혼란을 줄이고 합리적인 관리를 위해, 폐수 배출량에 따라 사업 운영 방식을 달리하는 '이원화(Two-Track)' 방식을 도입할 계획이다. 폐수 배출량을 기준으로 △1일 20t 초과(대용량) △1일 20t 이하(소용량)로 구분해 관리한다.

1일 20t을 초과하는 대용량 폐수 배출업체는 공공하수처리시설에 미치는 영향이 큰 점을 고려해 자체 폐수처리시설을 설치·운영하도록 한다. 다만 방류수 수질기준은 기존 '청정지역' 기준보다 완화된 '나 지역' 기준을 적용해 기업의 부담을 줄일 방침이다.

반면 1일 20t 이하의 소용량 폐수 배출업체는 원칙적으로 공공하수관로에 직접 연결하는 방식으로 운영할 계획이다. 다만, 시는 폐수의 성상에 따라 스크린, 유수분리장치, 유량조정조 등 추가적인 전처리 시설의 설치를 요청할 수 있다.

시민들이 우려하는 수질오염과 하수처리시설 운영 장애를 사전에 차단하기 위해, 모든 참여 업체는 포천시와 연계처리 협약을 체결해 협약서에는 무단 업종 변경이나 비정상적인 폐수 배출 등 중대한 위반사항 발생 시 폐수 유입 중단과 손해배상 등을 포함한 강력한 제재 조항을 명시해 관리·감독의 실효성을 높였다.

포천시 관계자는 "공증 절차는 생략하되 협약서 내 안전관리와 제재 조항을 대폭 강화해 행정 절차는 간소화하고 관리·감독은 더욱 철저히 할 계획"이라며 "기업에는 실질적인 도움이 되고, 시민에게는 신뢰받는 하수 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.

포천시는 식품폐수 연계처리 사업 추진 과정에서 하수처리장 유입 수질과 운영 상태를 지속적으로 모니터링하고, 타 업종과의 형평성 문제를 종합적으로 검토해 단계적인 확대 방안도 함께 마련해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



