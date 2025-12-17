본문 바로가기
윤석금 차남 윤새봄 웅진 대표, 부회장 승진…웅진그룹 임원인사 단행

이성민기자

입력2025.12.17 10:12

수정2025.12.17 10:18

그룹 승진 임원 3명…"효율적인 인사 이뤄져"

웅진그룹은 2026년도 정기 임원인사에서 창업자인 윤석금 그룹 회장의 차남 윤새봄 웅진 대표가 부회장으로 승진했다고 17일 밝혔다.


윤 부회장 승진을 비롯해 이번 인사에서 웅진의 김현호 최고재무책임자(CFO)가 전무로, 웅진프리드라이프의 이준 준법지원실장이 상무로 각각 승진했다. 웅진그룹은 "그룹의 핵심 전략을 뒷받침할 리더십을 재정비하기 위해 필요한 범위 내에서 효율적인 인사가 이뤄졌다"고 설명했다.

윤새봄 웅진 대표이사 부회장. 웅진

윤새봄 웅진 대표이사 부회장. 웅진

이어 "기술 혁신이 산업 전반의 판도를 바꾸고 있는 전환기적 경영 환경에서 그룹의 안정성을 공고히 하고, 미래 성장 전략을 본격적으로 실행하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

다음은 2026년도 웅진그룹 임원인사 현황.


<웅진>

◆부회장 승진 ▲대표이사 윤새봄

◆전무 승진 ▲최고재무책임자(CFO) 김현호


<웅진프리드라이프>

◆상무 승진 ▲준법지원실장 이준




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
