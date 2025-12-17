“안전한 음주는 없다”… 연말 술자리 잦다면 ‘간 건강’ 경고등

동남권원자력의학원 “얼굴 붉어지면 고위험군, 기존 간질환자는 반드시 금주해야”

연말을 맞아 송년회와 각종 모임이 늘면서 음주 빈도도 함께 증가하고 있다.

잦은 술자리는 간을 비롯한 소화기 건강에 큰 부담을 주는 만큼 각별한 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

동남권원자력의학원 소화기내과 김형준 과장은 "의학적으로 안전한 음주란 사실상 존재하지 않는다"며 "술은 우리 몸에 독소로 작용하지만, 한국 사회는 음주에 지나치게 관대한 분위기"라고 말했다.

알코올은 간에서 분해되는 과정에서 아세트알데하이드라는 독성 물질을 생성한다. 이 물질은 전신 염증을 유발하고 각종 소화기 질환의 발생 위험을 높인다.

김 과장은 "아세트알데하이드로 인한 손상과 회복이 반복되면 세포 변이가 발생해 암으로 발전할 수 있다"며 "술을 마시면 얼굴이 붉어지는 사람은 알코올 분해 효소가 부족하다는 신호이므로 특히 주의해야 한다"고 설명했다.

또 "술을 자주 마시면 주량이 늘어난다는 인식은 오해"라며 "알코올 분해 효소는 음주 빈도와 무관하다"고 덧붙였다.

B형·C형 간염이나 간경화 등 기존 간질환을 진단받은 환자는 소량의 음주만으로도 간 손상이 악화될 수 있어 반드시 금주해야 한다. 특히 간경변증 환자의 경우 젊은 나이에 진단받았더라도 철저한 금주를 실천하면 간 기능이 일정 부분 회복되는 사례도 보고되고 있어, 금주는 치료의 핵심으로 꼽힌다.

고령층은 근육량 감소로 알코올 분해 능력이 크게 떨어지기 때문에 과거 주량을 기준으로 음주해서는 안 된다. 폐경기 이후 여성 역시 여성호르몬 감소로 근육량이 줄어들어 같은 양의 술에도 신체 부담이 남성보다 크다. 특히 폭음은 각종 합병증 위험을 높인다.

김 과장은 불가피한 음주 시에도 몇 가지 원칙을 지킬 것을 당부했다. 우선 음주는 주 1회로 제한하고 최소 2~3일 간격을 두어 간이 회복할 시간을 줘야 한다. 대한간학회 권고 기준으로는 남성은 소주 반병(약 4잔) 이하, 여성은 소주 2잔 이하가 바람직하다. 소주를 주 2회 이상 마시거나 한 번에 반병 이상, 맥주 500cc 이상 마시는 습관은 피해야 한다.

콩나물국, 미역국, 헛개나무 성분 음료 등은 일시적인 도움은 될 수 있으나, 보조식품이나 약물에 의존하기보다 음주 자체를 줄이는 것이 가장 효과적인 예방법이다. 또 알코올 대사는 간뿐 아니라 근육에서도 이뤄지는 만큼, 평소 운동을 통해 근육량을 유지·증가시키는 것도 도움이 된다.

구토가 잦거나 속쓰림, 찌르는 듯한 복통이 지속된다면 식도염·위염·위궤양, 나아가 위암의 신호일 수 있다. 음주 후 설사가 잦은 경우 대장용종이나 대장암 위험 증가와 관련될 수 있으며, 과음 후 갑작스럽고 극심한 복통이 나타나면 급성 췌장염을 의심해야 한다. 이러한 증상이 반복되거나 24시간 이상 지속되면 반드시 병원을 찾아 정확한 검사를 받아야 한다.

김형준 과장은 "연말 분위기에 휩쓸려 건강을 소홀히 하기 쉽지만, 술을 줄이고 간에 충분한 휴식을 주는 것이 장기적인 건강을 지키는 가장 확실한 방법"이라고 강조했다.

동남권원자력의학원 소화기내과 김형준 과장. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>