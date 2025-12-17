코빗, 초록우산과 가상자산 기부 캠페인 MOU

가상자산 거래소 코빗은 아동복지전문기관 초록우산과 가상자산을 활용한 투명한 기부 문화 확산 및 미래세대 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

왼쪽부터 오세진 코빗 대표와 여승수 초록우산 사무총장이 지난 16일 서울 중구 어린이재단빌딩에서 연 ‘가상자산 기부 협력 헙무협약식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 코빗. AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 디지털 자산 시대의 흐름에 맞춰 기부 영역을 혁신적으로 확장한다. 블록체인 기술을 기반으로 기부금 운영의 투명성과 효율성을 극대화하기 위해 추진됐다.

코빗과 초록우산은 이번 MOU를 통해 '미래세대 지원을 위한 가상자산 기부 캠페인'을 공동으로 진행한다.

코빗은 전문적인 기술력과 운영 노하우를 바탕으로 기부자가 안전하고 손쉽게 가상자산을 기부할 수 있는 안정적인 플랫폼 환경을 구축하고 지원한다. 블록체인의 분산원장 기술을 활용해 기부금의 모금부터 집행, 사후 관리까지 모든 흐름을 투명하게 공개한다. 기부금 사용에 대한 신뢰도를 획기적으로 높이는 데 주력할 계획이다.

오세진 코빗 대표는 "코빗이 선도적으로 디지털 자산을 활용한 사회 공헌 모델을 제시하게 돼 뜻깊다"며 "초록우산과의 협력을 통해 투명성과 효율성을 제고한 새로운 차원의 기부 문화를 정착시키고, 아동들의 건강한 성장을 지원하는 데 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.

여승수 초록우산 사무총장은 "이번 협약은 초록우산이 처음으로 가상자산 기부라는 새로운 영역에 나서는 출발점"이라며 "여기에는 변화하는 디지털 환경 속에서도 '아동을 중심에 둔 사회공헌'이라는 원칙을 지켜가겠다는 의지가 담겼다"고 말했다.

양사는 이번 MOU 체결 후 구체적인 캠페인 운영 방안을 확정하고, 2026년 상반기 내에 가상자산 기부 캠페인을 공식 론칭할 예정이다. 코빗과 초록우산은 이번 협력이 국내 가상자산 업계의 사회적 책임 활동을 선도하는 모범 사례가 될 것으로 기대하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>