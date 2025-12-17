본문 바로가기
일반

동해시, '민생회복 소비쿠폰' 집행 우수 지자체 선정

이종구기자

입력2025.12.17 09:27

동해페이 전국 최고 캐시백 지급
소비쿠폰 사용률 극대화

강원도 동해시(시장 심규언)는 행정안전부에서 평가한 '민생회복 소비쿠폰'집행 우수 지자체에 선정되어 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 17일 밝혔다.

동해시청 전경.

동해시청 전경.

원본보기 아이콘

이번 평가는 소비쿠폰 사업의 집행률, 신속성, 운영 체계의 적정성, 소비 활성화 노력 등을 종합적으로 고려해 이루어졌으며, 동해시는 지역 여건에 맞춘 적극적인 정책 추진으로 우수한 평가를 받았다.


특히 동해시는 소비쿠폰 사용률 극대화를 위해 지역화폐 '동해페이' 캐시백을 전국 최고 수준으로 지급하여 시민들의 자발적인 참여를 이끌어냈다. 이를 통해 소비쿠폰이 지역 내에서 빠르게 순환되도록 유도하여 소상공인과 자영업자의 매출 증대에 실질적인 효과를 거두었다.

이러한 노력으로 소비쿠폰이 대형 유통점이 아닌 지역 가맹점 중심으로사용되며 지역경제 회복에 기여했다는 점에서 높은 평가를 받았다.


심규언 동해시장은 "이번 집행 우수기관 선정은 시민 여러분의 적극적인 참여와 현장 직원들의 헌신적인 노력이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 동해페이를 중심으로 한 지역 내 소비 선순환 구조를 강화해 시민이 체감할 수 있는 민생경제 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

