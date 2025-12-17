본문 바로가기
대전 중구 무수동 '대전 치유의 숲' 운행 시내버스 55번 신설

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.17 09:23

내년 1월 9일부터 운행

봉산동기점지 인근 '급행2번' 노선 추가 정차도 조정

사진=대전시 제공

대전시가 중구 무수동에 위치한 '대전 치유의 숲' 접근성을 높이기 위해 55번 신규 노선을 신설한다. 또한 봉산동기점지 일대의 교통안전 문제를 해소하기 위해 급행 2번 노선의 정차 정류장을 추가한다.


이번 노선 신설은 내년 1월 9일부터 도입되고 ▲치유의 숲 방문객의 접근성 향상 ▲프로그램 운영 일정과 연계된 대중교통 서비스 제공 ▲친환경 교통수단 확대를 통한 관광 휴양지 활성화 등을 목표로 추진됐다.

사진=대전시 제공

아울러 봉산동기점지 인근에서 발생하는 무단횡단을 문제를 해소하고 시민의 안전한 버스 이용을 보장하기 위해 협진운수 정류장을 급행 2번 노선에 추가 정차하도록 조정했다. 이는 보행 안전을 강화하고 보다 안전한 시내버스 환경을 마련하기 위한 조치다.

대전시는 2026년 12월 준공 예정인 프르내자연휴양림 개장에 대비해 추가 노선도 검토할 계획이다.


남시덕 대전시 교통국장은 "관광·휴양 중심의 친환경 교통수단 운영을 통해 지역의 브랜드 가치를 높이고 시민이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 대중교통 환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 시내버스 노선 신설과 조정을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.


노선 신설 및 노선의 정확한 경로와 운행시간표 등은 대전시 교통정보센터 및 대전시버스운송사업조합 홈페이지에서 확인할 수 있다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
