파주시, 미래 행정수요 대비 위한 시청사 증축 본격화

타당성 조사·기본계획 수립 용역 착수보고회 개최

경기 파주시는 지난 16일 '파주시 시청사 증축 타당성조사 및 기본계획 수립용역' 착수보고회를 개최하고 본격적인 청사 증축 추진을 위한 첫발을 내디뎠다.

파주시가 지난 16일 '파주시 시청사 증축 타당성조사 및 기본계획 수립용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 착수보고회는 김경일 파주시장을 비롯한 시 주요 부서장들이 참석한 가운데 진행됐으며, 시청사 증축의 필요성과 향후 추진 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

파주시는 지난 9월 기자회견을 통해 시청사를 이전하는 대신, 현 청사 부지를 활용하는 증축 계획을 발표했다.

김경일 파주시장은 당시 "효율성과 실용성을 최우선 원칙으로 삼아, 기존 청사를 최대한 활용하면서 꼭 필요한 수준으로 증축하는 것이 최선의 방안"이라며 "행정의 연속성을 유지하고 시민 불편을 최소화하는 동시에 공사비와 이전 비용 등 재정 부담도 줄일 수 있다"라고 강조했다.

이러한 결정에 따라, 파주시는 청사 증축을 위한 구체적인 계획 수립에 착수했다. 이번 용역은 지속적인 인구 증가와 행정수요 확대에 대응해 시민 중심의 행정서비스를 제공할 수 있는 공간 계획을 체계적으로 마련하는 데 목적이 있다.

특히 행정 기능을 유기적이고 효율적으로 재편함으로써 증가하는 행정 수요에 능동적으로 대응하고 이용자 관점에서의 편의성과 접근성을 높일 수 있는 전략적 기반 구축에 중점을 두고 있다.

용역 수행기관은 앞으로 약 12개월 동안 시청사의 현황과 공간 활용 실태를 면밀히 분석하고 ▲중장기 인구 및 행정 수요 예측 ▲행정 기능 재편에 따른 공간 수요 산정 ▲증축 대상지의 입지 타당성 검토 ▲단계별 사업 추진 전략 수립 등을 종합적으로 수행할 예정이다.

이 과정에서 시민의 편의성과 접근성, 행정의 효율성, 재정의 건전성 등을 종합적으로 고려한 기본계획을 수립함으로써, 실현 가능하고 지속 가능한 청사 증축 방안을 마련할 계획이다.

김경일 파주시장은 "파주시는 100만 자족도시를 목표로 빠르게 성장하고 있으며, 이에 걸맞은 행정 기반 시설 확충이 시급한 과제"라며 "이번 용역을 통해 시민과 공직자 모두가 만족할 수 있는 미래지향적 청사 증축 계획이 수립되길 기대한다"고 말했다.

파주시는 이번 용역 결과를 바탕으로 관계 기관 협의 및 행정절차를 거쳐 시청사 증축 사업을 단계적으로 추진할 예정이며 시민 의견 수렴과 공감대 형성에도 적극 나설 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>