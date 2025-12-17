함평군, 구강건강 실천 '칫솔 체인지 데이' 성료

전남 함평군이 최근 제4차 '칫솔 체인지 데이'를 개최했다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 자발적인 구강건강 실천 문화를 군민에게 확산시키며 건강한 지역 공동체를 만드는 데 앞장선다.

17일 함평군에 따르면 군은 최근 제4차 '칫솔 체인지 데이'를 개최했다. 이날 행사에는 지역 주민 100여 명이 참여했다.

'칫솔 체인지 데이'는 정기적인 칫솔 교체를 통해 구강 내 세균 번식을 줄이고 올바른 칫솔질 습관을 확립하기 위한 프로그램으로, 함평군보건소는 연 4회 정기적으로 운영하며 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 구강건강을 관리할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

행사에서는 헌 칫솔을 새 칫솔로 교환해주는 것과 함께 치과의사를 비롯한 구강보건 전문가가 직접 ▲구강 검진 ▲정확한 잇솔질 교육 ▲칫솔 교체 시기 안내 ▲불소양치용액 사용법 ▲구강보조용품(치실 등) 활용법을 제공해 주민들의 이해도를 높였다.

행사 참여자 전원에게 불소양치용액 등 구강위생용품을 제공해 교육 내용을 가정에서도 실천할 수 있도록 지원하며 구강 위생 관리의 중요성을 널리 알리는 뜻깊은 시간이 됐다.

심화섭 함평군 보건소장은 "이번 행사를 통해 군민들께서 구강보건의 중요성을 다시 한번 인식하고 생활 속 실천으로 이어지길 바란다"며 "군민들이 건강한 삶을 누릴 수 있도록 실효성 있는 구강보건 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>