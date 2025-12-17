삼성, '프리미엄 공략' 마이크로 RGB TV 라인업 확대

고성능 NPU 기반 AI 엔진 탑재

삼성전자가 마이크로 RGB TV 라인업을 확대하며 프리미엄 시장 공략을 강화한다.

삼성전자는 올해 8월 최신 화질 기술이 집약된 115형 마이크로 RGB TV를 처음 출시한 데 이어 2026년형 마이크로 RGB TV 라인업을 55·66·75·85·100형 등 총 6가지 사이즈로 라인업을 다양화했다고 17일 밝혔다. 삼성전자는 내달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 '더 퍼스트룩' 전시 행사를 개최하고 마이크로 RGB TV를 전시할 예정이다.

마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB 발광다이오드(LED)를 미세하게 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용해 빨강·초록·파랑 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있다. 특히 RGB LED 칩 크기를 100㎛(마이크로미터) 이하로 줄인 마이크로 RGB 기술로 보다 촘촘하고 정교한 색상 및 밝기 제어가 가능해졌다. 이를 통해 명암 표현을 높이는 '로컬 디밍' 효과를 극대화한다. 소자가 미세해진 만큼 깊은 검은색과 밝은 이미지를 섬세하게 표현할 수 있다.

삼성전자의 마이크로 RGB TV는 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 색 정확도 지표 'BT2020' 면적률 100%를 달성했으며 독일 시험·인증 전문 기관 VDE로부터 '마이크로 RGB 정밀 색상 인증(Micro RGB Precision Color)' 인증을 획득했다. 특히 고성능 신경망처리장치(NPU) 기반의 AI 엔진을 탑재해 ▲콘텐츠를 4K로 업스케일 해주는 '4K AI 업스케일링' ▲AI가 장면별로 최적의 색상을 구현하는 '마이크로 RGB 컬러 부스터 프로' 등 차별화된 시청 경험을 제공한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "마이크로 RGB TV 라인업 확대를 통해 최고의 화질 경험을 원하는 많은 소비자의 요구를 충족시킬 계획"이라며 "새롭게 떠오르는 프리미엄 제품인 마이크로 RGB 시장에서도 주도권을 지속적으로 확보할 것"이라고 말했다.





