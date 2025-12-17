본문 바로가기
필로폰 ‘66만명분’ 들여온 중국인… 징역 15년 확정

허경준기자

입력2025.12.17 08:50

시계아이콘00분 34초 소요
‘기탁 수화물 태그’ 위조… 세관서 발각 전량 압수
法 "홍콩서 마약 조직원 활동… 전문적 범행 수법"

필로폰 ‘66만명분’ 들여온 중국인… 징역 15년 확정
기탁 수하물 태그를 위조하는 방식으로 66만명분의 필로폰이 든 여행용 가방을 몰래 국내에 들여온 중국인이 중형을 확정받았다.


대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 특정범죄가중처벌법 위반(향정) 혐의로 기소된 A씨에게 징역 15년을 선고한 원심판결을 확정했다고 17일 밝혔다.

A씨는 지난해 8월 캐나다에 있는 성명불상자와 공모해 필로폰 19.9㎏이 든 여행용 가방을 캐나다 토론토 공항에서 인천공항으로 들여온 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨가 들여온 필로폰은 약 약 66만회(1회 0.03ｇ 기준) 투약분으로, 도매가 기준 19억9000만원 상당에 달하는 것으로 조사됐다. 다만 필로폰은 공항 세관 엑스레이 영상 판독 과정에서 발각돼 모두 압수됐다.


A씨는 재판 과정에서 여자친구의 부탁을 받고 가방을 수령했으며 가방 안에 코로나 약이 들어있는 줄 알았다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.


1심은 A씨가 홍콩에서 마약 범죄조직 구성원으로 활동하며 관련 범죄로 징역형을 선고받는 등 마약류와 밀접한 관련이 있고, 비정상적 방법으로 수하물 태그를 만들어 기탁 수하물로 운송되게 하는 등 전문적 범행 수법이 동원된 점을 들어 범행의 고의가 있었다고 판단해 징역 13년을 선고했다. 2심은 검사의 양형부당 주장만 받아들여 징역 15년을 선고했다. 대법원도 2심 판단이 옳다고 봤다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

