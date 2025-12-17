본문 바로가기
'코리아그랜드세일' 최대 규모 개막…K컬처·쇼핑관광 바다로

이이슬기자

입력2025.12.17 09:45

한 달 앞당겨 시작…내년 2월22일까지

2026년 코리아 그랜드 세일. 문화체육관광부 제공

문화체육관광부는 외국인 방한 관광과 소비 촉진을 위한 쇼핑관광축제 '2026 코리아그랜드세일'을 내년 2월 22일까지 개최한다고 17일 밝혔다.


코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인 관광객의 방문을 유도하기 위해 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 기반으로 2011년부터 이어져 온 대표적인 관광 프로모션이다.

올해 행사는 개최 시점을 기존보다 앞당겨 12월에 시작하고, 행사 기간도 종전 45일에서 68일로 대폭 확대했다. 보다 많은 외국인 관광객이 혜택을 누릴 수 있도록 운영 기간을 늘리고 프로그램을 다각화한 것이 특징이다.


이날 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 개막 행사에는 참여 기업 관계자와 외국인 관광객 등 80여 명이 참석했다. 행사에서는 주제 영상 상영과 케이팝 공연이 진행됐으며, 김대현 문화체육관광부 제2차관이 참석해 참여 기업들의 의견을 청취하고 명동 일대 쇼핑관광 현장과 코리아그랜드세일 웰컴센터를 점검했다.


이번 행사는 문체부와 한국방문의해위원회가 공동으로 추진한다. 항공·숙박·유통·식음·교통·미용·편의 서비스 등 다양한 분야에서 약 1750개 기업이 참여하며, 대한항공을 포함한 국내 10개 항공사는 해외발 한국행 노선을 대상으로 최대 96%의 항공권 할인 혜택을 제공한다.

명동 눈스퀘어에는 행사 기간 웰컴센터를 설치해 행사 정보와 전용 할인권을 제공한다. 이동형 체험시설인 플레이 트럭은 서울·대전·부산·전주 등 주요 도시를 순회하며 운영되고, 서울 북촌에는 체험과 휴식을 결합한 플레이 라운지도 마련된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
